Zafir Berisha e kujton “Drinin”

Ish-pjesëtari i UÇK-së, Zafir Berisha, ka kujtuar bashkëluftetarin Ekrem Rexha-Drini në 17 vjetorin e vrasjese së tij.

Ai thotë se “Drini” ka dhënë në kontribut të madh në çlirimin e vendit.

“Në Vrri të Prizrenit erdhë në korrik të vitit 1998 me sygjerim të SHP të UÇK-së. Ushtroi detyra shumë të rendësishëme në organizim dhe moboilizim të njësive të UÇK-së”, kujton Berisha.

“Ai mori pjesë në nxjerrjen e ushtarëve nga rrethimi, në fshatin Buçe dhe në malet e fshatit Brezne, ku shkojmë në ndihmë, unë me një pjesë të Kompanisë së fshatit Kushtrim, pasi ishte pozicionim më i afërt i UÇK-së me fushëbetejën”.

“Në këtë aksion kanë qenë edhe policia ushtarake dhe, është me rëndësi të thuhet se, në Shtabin Lokal (më vonë Brigada 125) ka qenë edhe Ekrem Rexha – komandant “Drini”, i cili pas ofensivës së 16 korrikut të vitit 1998, ishte vendosur në Shtabin Lokal të UÇK-së në Vërri dhe kishte detyrën e shefit të Operativës së Shtabit /komi së cilës ishte Remzi Ademaj-Petriti, i cili ishte edhe pjesë e operacionit për nxjerrjen e dy kufomave të dëshmorëve në luftimet e Buçes dhe Breznes, si dhe të plagosurve, ku ishte edhe një pjesë e komandës së Shtabit Lokal dhe një pjesë e Batalionit të Parë dhe Dytë, si dhe komplet Policia Ushtarake, e udhëhequr nga Salajdin Berisha dhe Xhevat Berisha, i shoqëruar nga luftëtarë nga Vërmica dhe Zhuri”.

“Ekrem Rexha-Drini muar pjes në shum beteja për liri, ishte i plagosur në luftë por i pa-nënshtrum, ishte kom i Br-125 ,Kom i ZOP të UÇK-së, antarë i SH.P- UÇK-së…”

“Lufta për lirinë e Kosovës vazhdoi me shumë beteja kundër okupatorit serb, deri më 12 qershor 1999 ku Drini kishte rolë të veçant dhe ku përfundimisht iu dha fund sundimit sllav në tokat tona.

Do të jetë i paharruar kujtimi për Drinin”./PrizrenPress.com/