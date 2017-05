Zafir Berisha: Më besoni, se kurrë nuk do t’ju zhgënjejë !

Kryetari i Nismës në Prizren, Zafir Berisha, e vlerëson të “rëndë” vendimin e hyrjes në koalicion me PDK-në.

Por, thotë se ky koalicion nuk duhet t’i zhgënjejë votuesit.

Ai, përmes një letre, garanton bashkëluftëtarët, miqt dhe votuesit e tjerë se nuk do t’i zhgënjejë në misionin e tij për ndërtimin e vendit.

“Vendimet jo gjithmonë i pëlqejnë të gjithëve, mirëpo ato duhet të merren edhe atëherë kur njerëzit rreth teje kanë dilema”, thotë Berisha.

Ai tregon, se në jetë ka marrë shumë vendime të vështira.

“Në jetë më ka ra me marr shpeshherë vendime të vështira si gjatë luftës, ashtu edhe në politik”.

“ Prej vitit 1993 kam marrë vendime të vështira të cilat kanë pasur edhe kosto të larta, mirëpo falë atyre vendimeve erdhi 12 qershori i i vitit 1999, frytet e së cilës sot i gëzojnë edhe ata që në atë kohë kundërshtonin”.

“Edhe në politik kam marr vendime të rëndësishme i vetëdijshëm për sfidat me të cilat do të përballem”.

Berisha ka komentuar vendimin për hyrjen në koalicion me PDK-në.

“ Jam i bindur dhe shumë i sigurt se me 12 qershor 2017, frytet e këtij vendimi të rëndë do t’i shijojnë edhe ata që se pëlqejnë dhe janë kundër”.

“ Një gjë jam i bindur se një luftëtarë, politikan, por edhe kryefamiljar duhet të marr vendime edhe atëherë kur nuk ju pëlqen të gjithëve ndryshe nuk j askush”.

“Shihemi me 12 qershor. Kam notuar dhe do të notojë edhe kësaj radhe në ujëra të turbullta dhe do të mbijetojë, si gjithnjë, sepse kam përgjegjësi para së kaluarës së familjes sime dhe 54 shokëve që më janë vra në luftë”

“Ju që keni dilema në vendimet e mia keni me u bindë se jam ai që kam qen edhe pse në të gjitha vendimet që i përmenda më lartë vazhdimisht ka pas të tillë që më janë larguar, por unë nuk jam ndalur, sepse koha ka treguar se gjithnjë kam pas të drejtë”./PrizrenPress.com/