Zafir Berisha merr mbështetje në Kushnin të Hasit

Kandidati i Nismës për kryetar të Prizrenit, Zafir Berisha, ka marrë mbështetje në fshatin Kushin të Hasit.

Berisha, gjatë takimit me banorët e këtij fshati ka kujtuar ditët më të vështira të luftës.

“Unë kam qenë pran jush edhe gjatë luftës”, tha Berisha.

“Disa u bie në mendje Hasi vetëm në kohen e fushatave elektorale”, tha a.

“Më shumë se kurrë hasjanet kanë nevojë për një trajtim ndryshe, duke ofruar perspektivë dhe çasje të re, e jo si deri tani që të vetmën rrugëzgjidhje, e kanë parë mërgimin”.

“ Në Has kërkohet investim konkret, i matshëm dhe i arritshëm. Kjo mund ta bëhet vetëm duke implementuar programin e NISMA-s, me vizionin socialdemokrat dhe kjo arrihet falë mbështetjes tuaj me 22 tetor, duke votuar kështu numrin 31, NISMA për Kosovën dhe kandidatin për kryetar”./PrizrenPress.com/