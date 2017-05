Zafir Berisha mobilizon Vrrinin dhe Lumën

Në kuader të përgatitjes së zgjedhjeve të 11 qershorit, Dega e NISMA në Prizren mbajti takim me anëtar dhe simpatizant të NISMA-s, në rajonin e Vrrinit dhe Lumes.

Kryetari i NISMA për Kosovën, Fatmir Limaj, para të pranishmeve foli per projektin e NISMA-s në qeverinë e ardhshme ku fokus do të jetë zhvillimi ekonomik, me prioritet imvestime në bujqësi, ku mbrenda mandatit 4 vjeqar do te investohen rreth 400 milion euro.

Sekretari i prrgjithshëm Bilall Sherifi, i përgëzoi të pranishmit për vendosshmërinë e treguar deri tash në mbështetje të kryetarit të Degës si dhe të projektit të NISMA për Kosoven.

Kryetari i Degës së NISMA-s i cili vjen nga ky rajon Zafir Berisha, fillimisht i falenderoj bashkëpunëtorët e shumtë që ishin në takim dhe premtoi të pranishmëve se do të vazhdoj edhe më me vendosshmëri të angazhohet për realizimin e objektivave të NISMA-s të cilat janë edhe objektivat e qytetarëve të Kosoves.

Ai tha mes tjerash se mbështetja e projektit të NISMA-s dhe orientimit të saj socialdemokrat në zgjedhjet e 11 Qershorit, është jetike për zhvillimin ekonomik të vendit dhe perspektiven europiane. /PrizrenPress.com/