Zafir Berisha premton investime në infrastrukturë në fshatin Kobajë

Kandidati i Nismës për kryetar të Prizrenit, Zafir Berisha, fushatën zgjedhore e ka vazhduar në fshatin Kobajë.

Ai, në këtë fshat ka premtuar investime në infastrukturë.

“Me ardhjen e NISMA-s në qeverisjen lokale, ky lokalitet do te jetë në prioritet të investimeve, veçanërisht në sigurimin e ujit të pijshëm 24 orë pa ndërprerje, si dhe rrugën që lidhet fshati Kobaj me lagjen “Bajram Curri” të Prizrenit, rrugë e cila do të asfaltohet, në mënyrë që lëvizja drejtë qytetit të jetë më e shkurtë dhe pa probleme”, premtoi Berisha.

Ai i siguroi të pranishmit se me ardhjen e NISMA-s në pushtet, keqpërdorimi i parasë dhe pronës publike, nuk do të ndodhë, siç ka ndodh ne qeverisjen e kaluar./PrizrenPress.com/