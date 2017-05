Zafir Berisha: Prizreni nuk është Jerusalem

Kandidati i Nismës për kryetar të Prizrenit, Zafir Berisha thotë se ky qytet nuk është Jerusalem.

Sipas tij, Prizreni është kryeqytet shpirtëror i shqiptarëve .

“Prizreni është Prizren, kryeqytet shpirtëror i shqiptarëve dhe i qytetarëve që jetojnë këtu, por jo edhe pronë e ndonjë partie politike e aq me pak pronë e ndonjë grupimi parapolitik e mafioz”, shkruan Berisha në “Facebook”.

“Ofendimi që i bëhet qytetit LSHP-së për llogari meskine e partiake është i papranuar, veqenarishtë kur ofendimi vjen nga hajdut e legen të cilët po mendojn se qetarët e Prizrenit po ,,han bari,, dhe munden me i mashtru sa herë vinë zgjedhjet për me vazhduar me i rrjepë lëkurën siç ka ndodhë deri me tani…”

“Prizreni do t,i kthehet qytetarëve të saj, ndërsa ju që kapur e talleni me të sa herë vjen fushata parazgjedhore, nuk e keni larg kohën kur do të përfundoni në Dyz a Dubravë”./PrizrenPress.com/