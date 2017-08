Zafir Berisha: Ramadan Muja po tallet me familjet e dëshmorëve

Kandidati i Nismës për kryetar të Prizrenit, Zafir Berisha, akuzon kryetarin e Komunës, Ramadan Mujën, se po tallet me familjet e dëshmorëve.

Sipas tij, Muja është duke e keqpërdorë pozitën zyrtare si dhe familjet e dëshmorëve për vota të PDK-së.

Ai, thotë se ndihma e dhënë për këto familje nuk është asgjë tjetër përvec tallje.

“Familjet e dëshmorëve kanë nevojë për shtet ligjorë, ku nuk vidhet paraja publike dhe nuk keqpërdoret pasuria e shtetit për llogari të parapolitikës”, thotë Berisha, shkruan PrizrenPress.

“Ata kanë nevojë shpirtërore që gjaku i bijve të tyre mos të nëpërkëmbët”.

Sipas tij, keqpërdorimi i pozitës zyrtare në raport me familjet e shenjta për llogari të votës është poshtërsi.

“Prandaj ndaleni turrin e ligështirave se më nuk po ju shiten”.

“101 euro ndihma për familjet e dëshmorëve në këtë kohë, është më shumë se tallje”.

“Ata kanë nevojë që fëmijët e dëshmorëve të shkollohen e të punësohen dhe jo të vijnë në situata që ta lëshojnë Kosovën siç edhe ka ndodhur”.

Berisha thotë se Ramadan Muja dhe “një pjesë e Klanit që e rrethon të ngarkuar nga hipoteka jo e mirë, gjatë gjithë kohës së qeverisjes e kanë pasur gojën plotë UÇK”.

“Jam rezervuar deri tash të them për shumë arsye, por këtë që e kuptova sot, se këto fundërrina edhe në ditët e fundit luajnë me vlerat e këtij vendi për llogari të votës, dua të them se ka vite që unë dhe një pjesë e shokëve nuk kemi shkuar pranë varreve të bashkëluftëtarëve tanë në Landovic në ditët e caktuara vetëm e vetëm që Petriti, Xhevati, Drini, Sala, Agimi, Hyseni, Ismajli, Bekimi e shumë bashkëluftëtarë tjerë, mos të më shtirren në ëndërr e të më thonë ‘ Zafë si ke ardhë në vizitë te ne me rankoviqistë, titistë bashkëpunëtorë të Sllobës, me hajdutë e matrapazë që po e vjedhin shtetin për të cilin ne kemi dhënë jetën; me njerëz që më shumë rrinë nëpër gjykata e prokurori se në vendet e punës për me ndërtuar Kosovën”.

“Fundi i juaj po numërohet me ditë. Mundë edhe të veni ndonjë gurthemele për luftën këtyre ditëve, por të zezat që i keni bërë nuk mundë ti lani…”/PrizrenPress.com/