Zafir Berisha reagon për listat e veteranëve, përmend Millosheviqin dhe Vuçiqin

Deputeti i Nismas Socialdemokrate, Zafir Berisha, ka reaguar ndaj listave të ndryshme që po publikohen, e kinse ato janë lista të veteranëve të rrejshëm.

Përmes një postimi në Facebook, ai ka thënë se dëshiron të besoj se këta emra që po lakohen si veteranë mashtrues nëpër këto lista, anë një keqkuptim i qëllimshëm, e jo që me të ëvrtetë po trajtohen nga prokuroria, transmeton Klan Kosova.

”Nëpër disa portale informative (paqavura) dhe rrjetet sociale po keqpërdoret lista e veteranëve të cilët marrin pension dhe linkut me k’ta emra ju referohet si “lista e veteranëve mashtrues” e cila gjoja është duke u hetuar nga prokuroria e shtetit. Po dua të besoj se k’ta emra që po lakohen janë një keqkuptim i qëllimshëm, përndryshe nëse vërtet janë emrat që po i trajton prokuroria një pjesë e të cilëve i kam pasur bashkëluftëtar në vijat e frontit deri me 12 qershor 1999, atëherë prokuroria bashkë me aktakuzën që të hiqen nga lista e veteranëve t’i propozojë Gjykatës që kom legjendar i UÇK-së ta shpallin Millosheviqin, kurse kom. i SHP ta shpallin Vuçiqin.

Nëse disa djemve e vajzave që po ju keqpërdoren emrat nuk kanë qenë në luftë atëherë në Kosovë nuk paska pasur luftë.

Në fund edhe njëherë po e përsëris se emrat që po përdoren janë të veteranëve të pa punë e që janë në listat e pensioneve ndërsa nga luftëtarët që janë të punësuar dhe nuk marrin pensione nuk gjenden në ato lista edhe pse bashkë kemi qenë deti në fund të luftës.

Mashtruesit e matrapazët kërkoni aty ku e kanë vendin po jo në k’ta lista??? Zafa”