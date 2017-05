Zgjedhjet me 11 ose 18 qershor

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, pas takimit me përfaëqsuesit e partive politike, deklaroi se zgjedhjet e parakohshme do të mbahen me 11 ose 18 qershor.

Për këtë ai tha se do të vendos në ditët në vijim.

“Kam dëgjuar opinionin e 20 partive politike të Kosovës.Është një opinion që si President i vendit, në bazë të autrotietit dhe kompetencave të mia kushtetuese dhe ligjore do ta respektojë”.

“Në ditët e ardhshme si President i vendit do ta caktojë datën e zgjedhjeve. Mendoj se zgjedhejt do të jenë fer, të lira e demorkatike dhe të pranueshme nga të gjithë dhe do të mbahen me 11 ose 18 qershor për çak do t’ju njoftoj në ditët e ardhshme”, u shpreh Thaçi duke përmbyllur takimin me media pa iu përgjigjur pyetjes së gazetarëve për mosshkuarjen e LDK’së në këtë takim dhe paralajmërimit se s’do ta njeh atë si President./Politiko.net