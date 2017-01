Zyrtari i Komunës së Prizrenit dëshmon pse u vonua përgjigja për rrënimin e objektit të trashëgimisë kulturore

Muhamet Kurtaj, i cili punon si bashkëpunëtorë profesional, në Drejtorinë e Urbanizmit të Komunës së Prizrenit, ka deklaruar se kjo drejtori nuk është fajtore për vonesën në përgjigjen ndaj kërkesës për rrënimin e objektit të trashëgimisë kulturore “Hani i Mullafazlive”.

Kurtaj, në shqyrtimin gjyqësor të mbajtur të enjten, në Gjykatën Themelore në Prizren, ndaj të akuzuarve Nexhmedin Musliu dhe Refki Muzbegu, ka thënë se drejtoria e urbanizmit nuk lëshon asnjë leje për rrënim të objekteve të vjetra, pa marrë pëlqimin nga Këshilli për Trashëgimi Kulturore(KTK). Ky dëshmitar tuje ka thënë se pikërisht vonesa e përgjigjes nga Këshilli në fjalë, ka pamundësuar që drejtoria e urbanizmit të përgjigjet ndaj kërkesës së pronarëve të objektit “Hani i Mullafazlive”.

Për më tepër, Kurtaj ka deklaruar se Ligji për Qendrën Historike të Prizrenit, parasheh që Drejtoria e Urbanizmit brenda 15 ditësh duhet të përgjigjet ndaj kërkesave për rrënimet e objekteve. Por, sipas tij, i njëjti ligj, ia pamundëson kësaj drejtorie, të përgjigjet në kërkesa, pa marrë pëlqimin nga Këshilli i Trashëgimisë Kulturore dhe Qendra Rajonale e Trashëgimisë Kulturore në Prizren(QRTK).

Sipas këtij dëshmitari, në kohën për të cilën po akuzohet kolegu i tij, tani i akuzuari Refki Muzbegu, për mos përgjigje ndaj kërkesës për rrënim, lënda për një kërkesë të tillë është dërguar në KTK, por ky këshill, në atë kohë, nuk ka punuar për më shumë se gjashtë muaj.

Në këtë seancë ka munguar dëshmitarja Xhyle Bytyqi, e cila ishte thirrur me rregull, prokurori Metush Biraj ka insistuar që e njëjta të dëgjohet si dëshmitare, andaj kryetarja e trupit gjykues, Ajser Skenderi, ka lëshuar urdhër për sjellje me forcë.

Në mungesë të kësaj dëshmitareje, shqyrtimi është ndërprerë, ndërsa seanca e radhës do të mbahet me 21 shkurt 2017, me fillim nga ora 10:00.

Të akuzuarit Musliu dhe Musbegu gjykohen në bazë të aktakuzës nga Prokuroria Themelore në Prizren, të ngritur në korrikun e këtij viti, me të cilën ata i akuzon për keqpërdorim të detyrës zyrtare.

Sipas aktakuzës, Nexhmedin Musliu, në cilësinë e Inspektorit Komunal për ndërtim, pasi ka dalë në vendngjarje, nuk ka ndaluar rrënimin e objektit të trashëgimisë kulturore “Hani i Mullafazlive”, por vetëm ka urdhëruar që të hiqen mbetjet nga rrënimi i tij.

Ndërsa, Refki Musbegu, ngarkohet se duke qenë bashkëpunëtor profesional në Drejtorinë e Urbanizmit të Komunës së Prizrenit, nuk i është përgjigjur kërkesë për leje-rrënim të objektit “Hani i Mullafazlive” të parashtruar nga familja Mullafazliu, me ç’rast, pronari i ri ka vepruar duke rrëzuar objektin në fjalë.

Sipas organit të akuzës, të akuzuarit me veprimet apo mosveprimet e tyre, kanë dëmtuar kujtesën kolektive, trashëgiminë kulturore e arkitektonike të qytetit të Prizrenit./betimiperdrejtesi/