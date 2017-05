Sikur çdo tubim tjetër me himnin kombëtar e filluan edhe atë në Prishtinë.Këtu një nga një kreu i Vetëvendosjes prezantoi pretendentët për deputet të Kuvendit.Por, vet Visar Ymerin e prezantuan të tjerët.

Njëjtë u veprua edhe me kandidatin për kryeministër që i prinë kësaj liste – Albin Kurti, njofton Klan Kosova.Në mesin e 110 kandidatëve i pari i Vetëvendosjes tha se nuk do ta ketë as vet të lehtë se për kë të votojë.