Limaj fillon ‘fushatën’: Malisheva është bërthama e politikës tonë socialdemokrate

Kryetari i Nismës, Fatmir Limaj, ka filluar tubimet në prag të zgjedhjeve të jashtëzakonshme në vendlindjen e tij.

Ai ka thënë se strukturat e Nismës në Malishevë janë të gatshme pe?r betejën e radhës, njofton Klan Kosova.

“Sot me bashke?pune?tore? qe?ndruam ne? vendlindjen time, pe?r te? takuar nga afe?r strukturat drejtuese te? dege?s se? Nisme?s Socialdemokrate, qe? jane? shume? te? gatshme pe?r t’i hyre? procesit te? zgjedhjeve te? parakohshme pe?r Kuvend te? Kosove?s”.

“Malisheva e?shte? be?rthama e politike?s sone? socialdemokrate, qe? i ka sjelle? veç te? mira, jo vete?m Malisheve?s, por gjithe? Kosove?s”.

“Me strukturat tona ne? Malisheve? u dakorduam qe? te? angazhohemi fuqishe?m qe? nga ky proces zgjedhor te? dalim sa me? mire?, dhe ne? ke?te? me?nyre? te? arrime? te? parandalojme? te? keqe?n me? te? madhe qe? grupacione te? caktuara po tentojne? t’ia sjellin Kosove?s”.

Limaj ka thënë se beteje?n politike do ta be?jne? pe?r Kosove?n, pe?r “vlerat tona kombe?tare dhe pe?r burrat e ke?tij shteti qe? sot ndodhen ne? Hage?”.

Megjithatë, në këtë tubim janë thyer masat kundër pandemisë me një numër të madh pjesëmarrësish, shumica prej të cilëve nuk patën maska dhe as s’respektuan distancën