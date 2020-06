Kryetari i NISMA-s Socialdemokratike të Kosovës Fatmir Limaj, ka uruar qytetarët e Malishevës për Ditën e Çlirimit.

“Ne? ke?te? dite? te? she?nuar kujtojme? me krenari me? meritore?t pe?r c?lirimin e Malisheve?s dhe Kosove?s, de?shmore?t e kombit! Flijimi i tyre pe?r lirine? e Kosove?s mbetet udhe?rre?fyesi yne? pe?r te? punuar edhe me? shume? pe?r ta forcuar shtetin e Kosove?s”.