Liria e Prizrenit, FFK-së: Do të ankohemi në CAS

Komiteti Ekzekutiv i Federatës së Futbollit të Kosovës ka marrë vendim për pezullimin e Ligës së Parë.

Mirëpo ky vendim nuk i ka pëlqyer aspak skuadrës së Lirisë nga Prizreni. Ky klub nëpërmjet një reagimi e ka paralajmëruar FFK-në se do të anohen edhe në CAS.

“KF ‘Liria’ përmes këtij reagimi njofton Federatën e Futbollit të Kosovës, përkatësisht Komitetin Ekzekutiv, se është kundër vendimit të Bordit Ekzekutiv të FFK-së, lidhur me pezullimin e Ligës së Parë. Konsiderojmë që ky është diskriminim që bëhet pa asnjë bazë ligjore, duke bërë llogari të tjera dhe duke mos përfill kërkesat e klubeve në këtë rast. Madje, nga FFK-ja, as që kanë kërkuar ndonjë konsultim me ne, lidhur me vendimin e marrë. Ky vendim i KE-së bie ndesh me Kuvendin e FFK-së si organ më i lartë. KF Liria, do ta apeloj këtë vendim në gjithë instancat vendore e ndërkombëtare, si diskriminues e të padrejtë dhe që nuk mbron interesat e klubeve si tërësi, por ato të individëve në këtë rast. Njëkohësisht, kërkojmë nga KE i FFK-së të rishqyrtoj vendimin e marrë, në të kundërtën KF Liria, do të ndërmarrë gjithë veprimet juridike në vend dhe çështjen do ta dërgoj deri në CAS”, thuhet në njoftim.