Majk ia publikon bisedën një femre

Majk ka publikuar bisedën e një femre në Instagram.

Majk është njëri ndër artistët më aktiv të skenës muzikore shqiptare, i cili ka numër të madh fansash.

Fansat e Majkut dhe artistëve të tjerë ua tregojnë dashurinë që kanë për ta, në mënyra nga më të ndryshmet.

Rrjetet sociale sot janë një mundësi, ku fansat kanë mundësinë që t’iu shkruajnë direkt artistëve.

Reperi Majk, së fundi përmes një postimi ka treguar se çfarë i ka shkruar një fanse, e cila i kishte dhënë komplimente të shumta reperit.

“Artist lind e nuk bëhesh! Asnjeher mos e humb kete vullnet sepse nuk do te kishte kuptim muzika pa ty, vazhdo me punu fort siq ke punu prej dites se parë pa u dorezuar vazhdo me sjell muzik t’mirë dhe duke na dhuruar artin tend, duke shkelue gjdo sukses te pandalshem. Muzika jote ma qeteson shpirtin dhe me jep motiv per me te dasht edhe ma shume”, kishte shkruar ajo