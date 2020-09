Mashtruesit dhe të mashtruarit që themeluan Gjykatën Speciale!

Nga Zafir Berisha

Senatori zvicërran Dick Marty me ndihmën e shërbimit sekret të Serbis dhe Rusis dhe ndonjë argati të mbetur në Kosovë, duke përdorë një propagandë të poshtër kundër luftës dhe lufëtetarve të UÇK-së, për gjoja transplantimin me organe, arriti të mashtroj deputet të BE që të miratojn themelimin e një gjykate për me i hetuar pretendimet e një senatori që financohej nga lobi ruso-serb!

Mashtrimi nuk mbeti vet?m të deputetët e Parlamtit Evropian, ky mashtrim u bartën edhe te deputetët e Kuvendit të Kosovës të cilët ishin të bindur se nuk ka ndodhur transplantimi me organe nga UÇK-së dhe u mashtruan duke votuar themelimin e një gjykate politike e cila q? në fillim është ditur se do të jetë e njëanshme dhe do të provoj në emër të drejtësis dhe “pajtimit” të barazoj luftën për liri të UÇK-së me luftën gjenocidale të Serbis!

Çka po ndodhën tash?

Askund dhe te askushë nga ata që po atakohen nga kjo gjykatë nuk po përmendet transplantimi me organeve, por po provehet të poshtrohet ish lufëtetari i UÇK-së me arrestime spektakulare e me akuza si pjesmarrës i “organizatës kriminale të UÇK-së” terminologji kjo që askund nuk është përmend deri kur u mashtruan deputetët e Kuvendit të Kosov?s që të votojn!!!

Tashmë nuk është ndonjë zbulim epokal nëse themi se edhe te faktori ndërkombëtar që insistoi të themelohet kjo gjykatë, kemi mendimi të ndryshme, një pjesë mendojn që vërtet gjykata të bëjë përpjekjen për “drejtësi” dhe të tjetët që po mendojn që gjykatën ta përdorin për llogari të tyre të mbrendëshme në shtetet e tyre ku komuniteteve ( pakicave kombëtare) ju shkilen të drejtat themelore dhe lavdia e luft?s së UÇK-së mos të mirret si guerilja më e sukseshëme e shekkulit 20 që preku ndërgjegjen e botës demokratike.