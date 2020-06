Mërgimtari nga Gjermania ndihmon Qendrën e Mjekësisë Familjare në Malishevë

Hasim Mazreku, nga Komuna e Malishevës, që jeton dhe punon në qytetin Bremen të Gjermanisë, njihet si humanistë i madh.

Kësaj radhe sikur edhe më parë ai ndihmoi shumë institucione, sportive e klube të futbollit , me topa e ndërresa si dhe mjetet tjera, njëherit, ditë më parë ai solli edhe karroca për nevojat e personave me nevojat të veçanta, kurse sot , ndihmoi edhe me paterica, Qendren Kryesore të Mjekësisë Familjare “Shpëtim Robaj”, në Malishevë.

Këtë, donacion e pranuan, drejtori i Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Liridon Hoti dhe Drejtori i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare, Nuhi Morina.

Hoti dhe Morina, falënderuan, donatorin, Hasim Mazreku, për ndihmat në vazhdimësi dhe përkujdesjen për nevojat e QKMF-së, duke thënë.

“Kjo ndihmë me këto mjete do t’u shërbej qytetarëve të cilët do ta kanë nevojën e përdorimit të tyre, si dhe për institucionin kjo ndihmë është mese e duhur, në kohë të duhur, prandaj po dëshmohet se mërgimtarët tanë, kur është në pyetje vendlindja dhe qytetarët e institucionet e saja, gjithherë e kanë ndihmuar dhe do ta ndihmojnë edhe në të ardhmen”.

Kurse, Hasim Mazreku tha:

“Unë nuk po bëjë as më shumë e as më pak, veç asaj që po mundem, për qytetarët e mi dhe institucionet tona, shpresoi të mos jetë ndihma e fundit, por do të organizohem edhe më shumë në mërgim dhe do t’i dalim në ndihmë, Malishevës dhe qytetarëve tanë, në shumë kërkesa të tyre”.