Ndërron jetë ish-futbollisti shqiptar, djali i tij thotë që shkaku i koronavirusit presin ngushëllime edhe me mesazhe

Gjatë ditës së sotme ka ndërruar jetë ish-futbollisti i Dinamos, Namik Jareci.

Jareci një kohë e kaloi si futbollist e pastaj si arbitër futbolli kurse ndërroi jetë në moshën 78-vjeçare.

Lajmin për vdekjen e tij e ka bërë të ditur djali i tij, Sokol Jareci i cili po ashtu ka shkruar që për shkak të gjendjes emergjente nga koronavirusi, duhet të shmangen takimet.

Postimi i plotë:

Njoftimi: Ju njoftoj se babai, Namiku, sapo u nda nga kjo jete.Varrimi behet neser ora 12:30 varrezat Sharre. Mqns jemi ne nje situate te jashtzakonshme, per te qene korrekt me protokollin e kesaj situate duhet te evitojme takimet dhe grumbullimet prandaj ngushellimet i presim edhe nepermjet sms. Ju lutem te na mirkuptoni ashtu sic edhe ne do t’ju mirkuptojme ju te gjithe. Ne gezime ju a kthefshim ! Me respekt Familja Jareci