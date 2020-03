Ndeshja Kosovë – Greqi zhvillohet me 6 shtator në “Fadil Vokrri”

Liga e Kombeve, pas hedhjes së shortit, ka publikuar edhe orarin e ndeshjeve që do të zhvillohen nga muaji shtator deri në nëntor të këtij viti.

Kosova është vendosur në Grupi C dhe do të përballet me: Greqinë, Slloveninë dhe Moldavinë.

Ndeshjen e parë do ta luajë si mysafire kundër Moldavisë më 3 shtator, ndërkaq, përballjen e parë në stadiumin “Fadil Vokrri” do ta zhvillojë ndaj Greqisë më 6 shtator.

Orari i ndeshjeve të Kosovës në Ligën e Kombeve:

3 shtator (E enjte): Moldavia – Kosova (20:45),

6 shtator (e diel): Kosova – Greqia (20:45),

10 tetor (e shtunë): Kosova – Sllovenia (20:45),

13 tetor (e martë): Greqia – Kosova (20:45),

13 nëntor (e premte): Sllovenia – Kosova (20:45),

16 nëntor (e hënë): Kosova – Moldavia (20:45).