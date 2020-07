Në hotelin me 5 yje, zbulohet skandali seksual që çoi në valën e dytë të Covid-19

Është zbuluar skandali seksual në një hotel luksoz me 5 yje në Australi që ka tronditur opinionin publik. Rojet e sigurisë janë akuzuar për përhapjen e valës së dytë të pandemisë në vend, pasi kanë kryer marrëdhënie seksuale me udhëtarët e karantinuar.

Të sëmurëve të dyshuar me COVID-19, që po qëndronin në hotelin me 5 yje “Stamford Plaza” në Melbourne, iu kërkua të izoloheshin në dhomat e tyre për një periudhë 14-ditore, pasi arritën në Australi në kulmin e pandemisë.

Melbourne, tani po përballet me valën e dytë të infeksioneve me koronavirus dhe banorët janë të detyruar të qëndrojnë brenda, sepse nëse dalin, marrin gjobë deri në 1.625 dollarë.

Melbourne e mundi koronavirusin në fund të muajit prill dhe asnjë rast i ri nuk u regjistrua deri më 5 qershor.

Tani rastet me të prekur po rriten përsëri. Sipas hetimeve, 31 raste me të prekur lidhen me hotelin luksoz të Melbourne, ku rojet e sigurisë u zbuluan se bënë seks me klientët disa herë. Madje, thuhet se i kishin dërguar disa prej klientëve në disa dyqane dhe qendra tregtare të populluara.

Sipas hetimeve të policisë, ka pasur disa raste shkeljesh nga stafi i hoteleve, përfshirë “Stamford Plaza” dhe “Rydges on Swanston”, ku qëndronin udhëtarët e izoluar.

Sipas urdhrit të policisë, Melbourne është izoluar. Janë vendosur postblloqet në të gjithë qytetin dhe kjo ndodh vetëm disa javë pasi Australia festoi fitimin e betejës me Covid-19.