Në nderim të 21 vjetorit të Betejës së Jeshkovës

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka, së bashku me nënkryetarin e Komunës, kryesuesin e Kuvendit, zyrtarët komunalë, përfaqësues të shoqatave të dalura nga lufta, përfaqësues të forcave të sigurisë dhe Policisë së Kosovë, si dhe qytetarë të tjerë, sot bënë homazhe pranë varrezave të dëshmorëve në Landovicë dhe Jeshkovë, për nder të 21 vjetorit të Betejës së Jeshkovës.

Me këtë rast, kryetari Haskuka duke kujtuar 21 dëshmorët e rënë në këtë betejë, tha se “Beteja e Jeshkovës është një ndër betejat më të lavdishme të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ngase ka qenë për hapjen e korridorit për furnizimin e UÇK-së me armatim dhe ka ndikuar në rrjedhën e luftës me fillimin e largimit të forcave serbe nga Kosova”.