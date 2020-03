Nga 5 marsi në Cineplexx do të fillojnë të shfaqen 4 super filma të ndryshëm

Nga 5 marsi, në Cineplexx do të fillojnë të shfaqen 4 premiera të ndryshme botërore.

Nga data 5 mars, në Cineplexx do të keni mundësi t’i shihni disa nga premierat më të fundit botërore. Filmi më i pritur i kësaj jave është super-horrori The Invisible Man, i cili filloi shfaqjen këtë fundjavë në Amerikë, dhe u shënua si filmi me arkëtimet më të mëdha gjatë vikendit, me një notë perfekte nga kritikët dhe shikuesit, që e quajtën “Filmin e parë horror të vitit 2020 që nuk bën ta humbni”.

Katër filmat që do të fillojnë të shfaqen këtë javë janë:

1) The Invisible Man

Kur ish i dashuri abuzues i Cecilias vetëvritet dhe i lë asaj të gjithë pasurinë e tij, ajo nis të dyshojë se vdekja e tij është një rreng. Ndodhi të rastësishme e vdekjeprurëse bëjnë që Cecilia të përpiqet të provojë se ajo po përndiqet nga një person që askush nuk mund ta shikojë. Filmi vjen nën regjinë e Leigh Whannell, ndërsa në rol kryesor Elisabeth Moss.

2) The Way Back

Një ish-lojtari fenomenal basketbolli, në luftë të vazhdushme me alkoolizimin, i ofrohet një punë si trajner në shkollën ku ai ka studiuar. Teksa ekipi fillon të fitojë, atij i duhet të luftojë me demonët e tij të vjetër. Filmi vjen në regjinë e Gavin O’Connor, dhe me rol kryesor Ben Affleck.

3) Brahms: The Boy 2

Filmi flet për një familje e cila pasi zhvendoset në Rezidencën Heelshire, vërejnë që djali i tyre shumë shpejt miqësohet me një kukull të gjallë të quajtur Brahms. Miqësia me të del të jetë e rrezikshme për familjarët. Ky është filmi i dytë i zhanrit horror që do ta ketë premierën këtë javë në Cineplexx.

4) Onward

Të vendosur në një botë të fantazuar periferike, dy vëllezër adoleshentë elfë nisen në një mision për të zbuluar nëse ende ka magji nëpër botë. Një tjetër film i animuar që vjen si bashkëpunim i Disney dhe Pixar Animation Studio.

Për të gjithë ata që dëshirojnë të përfitojnë nga ofertat e ndryshme, Cineplexx në bashkëpunim me Raiffeisen Bank Kosova sjell një super ofertë për biletat që blihen në Cineplexx. Për çdo biletë që paguani me Gold dhe Bonus Cards, ju mund ta merrni 1 tjetër FALAS.

Biletat për këta filma mund t’i blini çdo ditë prej orës 15:00 në Cineplexx. Më shumë informata rreth filmave mund t’i gjeni në webfaqën e Cineplexx.