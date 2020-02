Nga nesër ndryshim i motit në Kosovë, pritet reshje bore dhe ulje të temperaturave

Nesër gjatë orëve të hershme të mëngjesit dhe paradite në Kosovë pritet të depërtojë fronti i ftohtë ajror i cili do të sjellë reshje shiu dhe bore. Në viset kodrinore-malore priten reshje bore, kurse nëpër ultësira reshjet e bores mund të paraqiten shkurtimisht por në përgjithësi priten reshje të përziera. Nuk priten reshje të mëdha.

Pasdite reshjet do të ndërpriten dhe pritet stabilizim gradual i motit.

Të premtën do të kemi një front të ri të ftohtë ajror i cili do të sjellë përsëri reshje kalimtare atmosferike si dhe erëra të fuqishme veriore. Priten reshje shiu dhe bore në viset kodrinore-malore, kurse nëpër ultësira do të ketë reshje të përziera. Pasdite vonë do të ketë stabilizim gradual të motit.

Të shtunën do të kemi stabilizim të motit dhe ngritje të temperaturave.