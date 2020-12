Një agjenci lajmesh e përbërë vetëm nga gratë sfidon qeverinë turke

Në juglindjen me shumicë kurde të Turqisë, një agjenci lajmesh e përbërë tërësisht nga gra po jep shembull në raportimin e çështjeve të grave dhe të të drejtave të njeriut.

Por agjencia e re “JIN News” po vihet gjithnjë e më shumë në shënjestër nga qeveria, e cila pretendon nga ana e saj se po lufton terrorizmin.

Nën moton, “Në rrugën e së vërtetës, me penën e një gruaje”, agjencia JIN News e përbërë vetëm nga gra, kërkon të ekspozojë shfrytëzimin dhe dhunën me të cilën përballen gratë.

“JIN News po bën gazetari kudo ku janë gratë, duke ndjekur çdo aspekt të jetës së tyre, me synimin për ta bërë punën e grave të dukshme dhe duke u siguruar atyre një platformë për të shprehur pikëpamjet e tyre”, thotë Gulsen Kocuk redaktore në angjencinë JIN News.

Agjencia e ka bazën në juglindjen me shumicë kurde të Turqisë, qendra e një kryengritjeje prej disa dekadash nga anëtarët e grupit etnik më të madh të vendit.

Me raportimet mbi abuzimet e pretenduara të të drejtave të njeriut nga forcat e sigurisë ndaj grave, përfshirë përdhunimin, agjencia është vërë në shënjestër nga qeveria dhe akuzohet nga autoritetet për propagandë terroriste.

“Kemi përjetuar shumë keqtrajtime që vinin në shënjestër gazetaret, si arrestime, ndalime, bastisje zyrash dhe konfiskim të pajisjeve tona teknike. Pothuajse 20 nga koleget tona kanë qenë disa herë në burg”, thotë redaktorja Gulsen Kocuk.

Autoritetet kanë mbyllur faqen e internetit të agjencisë të paktën dhjetë herë.

Çdo herë, ajo rihapet me një emër tjetër.

Turqia këtë muaj u rendit si vendi i dytë më i keq në botë për burgosjen e gazetarëve.

Por nuk është vetëm raportimi i temave të debatueshme që e vë agjencinë JIN në shënjestër të qeverisë.

“Ato nuk trajtohen si gazetare. Ato trajtohen si terroriste dhe ky është problemi. Qeveria nuk e kupton se ato gëzojnë të drejtën të bëjnë gazetari objektive në rajon. Arsyeja tjetër? Vitin e fundit, kemi parë një padrejtësi të theksuar nga zyrtarët qeveritarë ndaj aktivizmit për të drejtat e grave”, thotë Emma Sinclair-Web, hulumtuese me organizatën Human Rights Watch.

Lëvizjet për të drejtat e grave në të gjithë Turqinë janë bërë një nga sfidat më të zëshme ndaj qeverisë, e cila po përpiqet të kufizojë të drejtat gjinore të fituara me vështirësi ndërsa ka bërë thirrje për t’u tërhequr nga një konventë ndërkombëtare për të drejtat e grave.

Pavarësisht nga kërcënimi i sulmeve të policisë, agjencia JIN News nuk po tërhiqet.

“Frika as që na shkon në mendje. Sigurisht ne duam të jemi në gjendje të shkruajmë në një ambjent më të sigurtë. Por nëse mbron shtypin e lirë, nuk duhet të ketë vend për frikë, pasi frika të bën të mbetesh mbrapa“, thotë redaktorja Gulsen Kocuk.

Por me qeverinë që pretendon se Turqia po përballet me kërcënime të papara dhe premton se nuk do të bëjë asnjë lëshim në luftën e saj kundër terrorizmit, për agjensinë e lajmeve JIN, beteja e saj për të sjellë perspektivën e grave në gazetari do të jetë një rrugë e gjatë. /VOA/