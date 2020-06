Një vit burgim për dy vëllezër nga Prizreni

Dy vëllëzër nga Prizreni janë dënuar me një vit burgim.

Ata janë gjetur fajtorë për një rrahje .

Komunikata e Gjykatës së Prizrenit

Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Përgjithshëm Penal ka bërë shpalljen e aktgjykimit dënues ndaj të akuzuarve me iniciale A.D., dhe I.D. nga Prizreni për shkak të dyshimit të bazuar se kanë kryer veprat penale lëndim i lehtë trupor, nga neni 185 par.2 të KPRK-së dhe veprës penale kanosje nga neni 181 par.4 të KPRK-së.

Të akuzuarit me iniciale A.D. dhe I.D. gjykata i ka shpallur fajtor dhe i ka dënuar secilin veç e veç me dënimin me burgim efektiv në kohëzgjatje prej 6 (gjashtë) muajve, në të cilin dënim do ti llogaritet edhe koha e kaluar nën masën e arrestit shtëpiak.

Sepse me datën 22.11.2019, rrethe orës 19.30 minuta në Prizren, i pandehuri me iniciale A.D. në shoqëri me vëllain e tij me iniciale I.D. shkojnë në objektin e palestrës me qëllim për të kryer stërvitjen fizike dhe pas një mosmarrëveshje fillimisht verbal që kishte lindur në lidhje me pagesën e fitnesit, pasi fjalosen me menaxherin e fitnesit, të dëmtuarin me iniciale B.SH. nga Prizreni dhe pasi që i pandehuri me iniciale A.D. fillon të përleshët fizikisht me të dëmtuarin me iniciale B.SH., i pandehuri me iniciale I.D. nxjerr nga xhepi një thikë dhe me të e kanos seriozisht të dëmtuarin me iniciale D.P., duke ia drejtuar thikën, në momentin kur i dëmtuari me iniciale D.P. tenton që të afrohet dhe ti ndajë palët.