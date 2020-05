“Nuk kryenim marrëdhënie, e urreja burrin”, partnerja e Crouch flet hapur

Abbey Clancy, partnerja e Peter Crouch, ka zbuluar një prapaskenë shumë interesante gjatë kohës që ishte shtatzënë. Gruaja e ish-sulmuesit të njohur anglez zbuloi se gjatë shtatzanisë, e urrente partnerin e saj dhe nuk e lejonte të kryenin marrëdhënie seksuale.

“Për plot 7 javë nuk flisnim me njëri-tjetrin, ishte periudha kur isha shtatzënë me Jack. Peter (Crouch) sapo kishte dalë në pension dhe unë mendoja se do të kalonim mirë bashkë, do të shkonim me pushime, do të provonim ushqime në të gjithë botën.

Ashtu ishin planet, por ai ishte më i zënë se gjatë kohës kur ishte futbollist. Isha aq e zemëruar me të sa nuk e lija as të kryenim marrëdhënie seksuale”, zbuloi Abbey Clancy.