Deklarata e ngarkuar e Vuçiçit, po e alarmon botën

Qazim THAÇI

Presidenti serbë Aleksandër Vuçiç,tashmë është radha të kuptojë realitetin e ngarkesës së tij shpirtërore nga bekimi i Artemijes,plotë ortodoksizëm patriakal.Vije në Kosovë dhe në vendin ku pikërisht ky ortodoksizëm ka vrarë e ka krijuar viktima po të analizosh mirë sa në kohën të nazizmit.

Prandaj, merrene me mend sikurse zona e nderuar Merkel të shkonte sot,në Jeruzalem e ta lavdronte Hitlerin. Athua çfarë do të bënte bota?Domosdo se së pari do të tronditej në masën e ndonjë lufte të tretë botërore. Përderisa presidenti Vuçiç pa asnjë cipë politikë e pohon dhe e lavdron dikatorin që ka vdekur në Hagë, Dikatorin Milosheviq. Kjo ka nxitur tej mase injorimin demokratik të presidentes kroate.

Gjatë vizitës në Kosovë, presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, ka lartësuar figurën e kriminelit,dhe kasapit të Ballkanit, Sllododan Millosheviç,andaj reagimi i presidentes së Kroacisë, Kolinda Grabar-Kitaroviç e cila tashmë është bërë ikonë e një bote demokratike për shkak të shumë arritjeve brenda shtetit të sajë, shkruan “Flamuri kroat është valëvitur në Knin dhe para se të flasë Vuçiç dhe flamuj blu do të jenë edhe në të ardhmen”, deklaroi presidentja kroate -Kitaroviç për Dnevnik, duke komentuar deklaratat e presidentit serb, Aleksandar Vuçiç në Kosovë. “”Unë nuk do ta lë Vuçiç që të imponojë tema,as të zbresë në nivelin e atij komenti në fjalimet e tij. Ai po flet për veten”, tha presidentja kroate Kjo është një nga përgjigjet që duhet ta bëjë një presidente një shteti demokratik.

Tani në këtë frymë edhe liderët kosovar e kanë kërkuar ndihmën e shtetit të tyre amë të Shqipërisë,, Bota nuk ka nevojë për gjakderdhje më së paku këtë nevojë e ka Gadishulli Ballkanik ku ende janë plagët e pashëruaa ende janë 1,650 nëna e motra që nuk kanë ku të vendosin një lule mbi varr, Prandaj, tani më bota duhet të ia jap vendin Serbisë, ku tjetër pos bllokade që duhet tia bëjnw për të mos ketë përkrahjen.

Presidenti i Serbisë Vuçiç nëse kësaj radhe nuk merr dënimin meritor bota duhet të dijë se ai dhe populli i tij serbë do të vazhdojë ta rihapin synimet tyre gllabëruese, Prandaj,që bota mos të detyrohet ta përsërisë 26 marsin e vitit 1999, tani është koha që bota tia jap vendin Serbisë e presidentit Vuçiç të përjashtojë nga instancat e shtetve demokratike.

Të besojmë se tema e kufijëve të bëhet në kohën si puna e dardhave, Sepse pema vetëm e pjekur nuk të bënë dëm .Përndryshe të krijon siklet në stomak.Derisa,kur pema pjekur konsumohet krijon kënaqësi. radha është që BE kësaj radhe të mos behën symbyllur, Sepse popull serbë është provuar shumë herë se nuk e kupton gjuhën e mirëkuptimit, por gjuhës së dënimit ata nuk njohin gjuhë tjetrër. Kjo vije sepse ky popull është helmuar nga feja e po kështu edhe nga Akademia e rënduar emocionalisht për mitet e rreme.