Këshilli Intelektual i Prizrenit, letër të hapur për Kadri Veselin

Letër e hapur për JU Kryeparlamentar në ikje

“FILLIM I RI” në Prizren z.Kadri Veseli !

Por NE nuk mund të ju themi se kjo është një “ardhje” e denjë e as një FILLIM I MBARË.

Jeni në vendin e gabuar I nderuar Kryeparlamentar në ikje, ngase në këtë vend nuk u është trasuar rruga nga bashkëudhëtarët tuaj “Udhëheqës “ të deritanishëm, që ju sot të jeni të mirëpritur, besa të priteni si Hero, përvec militantëve të vobektë dhe atyre që ua mbushin xhepat me rroga dhe pozita të lakmueshme ,përndryshe as ata nuk do t`I keni një ditë afër, nëse ju kështu e nisni një FILLIM TË RI me avaz e STIL TË VJETËR.

I nderuar , në këtë vend u shkatërrua në qeliza mirëqenia e qytetarit për mëse një dekadë ,duke udhëhequr brutalisht , duke u manipuluar në mënyrën më cnjerëzore me dinjitetin dhe përkatësinë e qytetarëve.

Ky qytet “ishte”djepi I kulturës – Tani numërojmë ditët kur do të rrënohet gjithcka dhe do të shndërrohet në rrënojë . Pushtetmbajtësit TUAJ lëre që nuk mbrojtën trashëgiminë,por ndihmuan, heshtën dhe besa edhe I shkatërruan brenda nate një nga një. Ky qytet priste zhvillim të zonës turistike , shtim të objekteve me vlerë , bile edhe projekte kishte si: Park arkeologjik, muze e shtim të vlerave kulturore e historike.

Teleferikun një dekadë e pritëm, por prioriteti I përfitimeve individuale dilte mbi gjithcka, bile edhe mbi interesin e përfitimit të të gjith qytetarëve.

E të mos flasim për nevojat eventuale për mirëqenien qytetare : ASGJë dhe ASNJË nuk përmbushet në esencë.

Pushtetarët e deritanishëm, Kryeparlamentar në ikje, manipuluan me cdo nivel të popullsisë , luajtën me dinjitetin e të vobektëve duke I përbuzur në fatkeqësi, dhe u shqua shprehja “TË FORTIT FITOJNË”.Kush është I fortë Kryeparlamentar?- Një I dënuar për krime, një manipulues I interesit qytetar, një shantazhues, një injorant ,besa edhe mashtrues , pa hezitim shkel gjithsecilin për të arritur aty ku nuk do të mundte asnjiherë po të mos ishte” I fortë”. – Sa ironike !- “ Po si do të jesh I ngritur kur te vegjëlit I shkel e tek të mëdhenjtë shkon duke u zvarritur”?! -F.M.

Sot ju FILLONI nga ky vend “FILLIMIN” ,ku parardhësit tuaj shkatërruan në thelb cdo të mirë ekzistuese , a mendoni se ka mbetur durim tek qytetarët , apo sadopak shpresë ?!

Ne jemi lodhur , ne u dërmuam nga mjerimi, dhe përbuzjet , ne duam të marrim frymë lirshëm, ne jemi të vetëdijshëm se cka duam,dhe si duam të jemi,prandaj MOS GUXONI të mendoni se injoranca I përket qytetarit,ngase është mëse e qartë se një dekadë ishte mjaft për tu dëshmuar.

Prandaj ose ejani ndryshe ose CMIMi do të jetë vërtetë I hidhur për JU.

Lufta Clirimtare u bë dinjitetshëm , jemi mirënjohës,por mos na e shkatërroni lirinë se do të ju ndëshkojë populli.

Me shpresë se ,ndër rreshta, e morët mesazhin, ne ju urojmë për një FILLIM TË RI.

Këshilli Intelektual i Prizrenit