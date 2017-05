Ali Hertica

Aftësia për t’iu përgjigjur në një qeveri të dështuar. Nëse është e pakënaqur me rezultatet e qeverisë mund të korrigjohen nga vota e sovranit

Kush mbron këtë. keqëqeverisje, kundër trashëgimëtarëve të paaftë dhe klaneve të saja të përditëshme në Kosovë.

Kjo vetëdije merr gjëmba nga pikëpamjet më radikale kundër qeverisë. Veç kësaj është probabiliteti i një trazire të konsiderueshme.

Në Kosovë ekseset që lulëzon jetën e partive politike të atyre kolltukgjinjëve që e udhëheqin … demokracinë parlamentare të lirë që mbështetet në një sistem të perfaqësuesit siq është Kryeparlamentari dhe disa partia tjera. Pasi tërë populli është i manipuluar që të zgjedhin atë në votim pa ia dhenë votën atij,duke menduar se kanë votuar dikë tjetër,e jo atë qe e ngulfat popullin dhe ia merr bukën nga goja ku detyrimisht lëshojnë Kosovën për bukë .

Në këtë vit ndoshta do të godasin atë që iu bëri kështu jetën për ta marr rrugën e mërgimit,dhe zgjedhjet e ardhshme do të dalë një përfaqësus i tyre , apo ndonji parti politike .Sepse tani nuk jetojnë në një jetë të mirë ekonomike të sigurt për të ardhmen e tyre.Kështu që është koha që elektorati të këtë përfaqësimin e tyre për të mundsu një jetë me norma evropiane atë në maksimale.

Përfaqësuesit duhet të jenë zgjedhur ata që janë të devotshëm që elektoratit tu zgjedhin krizën ekonomike dhe papunësinë ,e jo të sjellim kob në elektorat siq ësht kjo gjendje e mjerë. Një problem themelor është që votusit duhet të kenë komunikim me partitë politike. Votuesit do të binden se këto subjekte politike do tu shëndërrojnë ferrin në parajsë por të kan kujdes që tani .Thuhet se disa qindra njerëz në Kosovë do të jenë të gatshëm për të luajtur rolin e tyre për këtë qëllim.Kështu që këto subjekte poiltike nuk do të grumbullojnë njerëz që nuk mendojnë për elektoratin të ulën si përfaqësues të popullit, siq janë tani të ulur bizismen,profesorët univerzitar me diploma të falsifikuara, mjek, dhe roker si përfaqësues të popullit..Kjo dështon në të gjitha format e qeverisjes së mirë për elektoratin. Unë do të mendoj se një alternativë konkrete do ta gjallëron popullin në jetën e tyre të varfër wshtë se ajo nuk është e nevojshme për të gjithë popullsinë.

Kjo formë e demokracisë është shumë më e pastër se sa ajo që hasim për ditë . Në shoqërinë tonë , demokracia është përdorur shpesh si simbol i moralit tonë të një sistemi superior duke aluduar si demokraci por del e kundërta në jetën praktike.Suksesi i demokracive tona do të demonstronte se nuk është demokraci universale ku vërtet nuk ekzistojnë vlerat demokratike.

Ajo që më shqetëson është sot pandërgjegjshme, që , lidhë konceptin abstrakt të vendit. Kjo “Demokracia,, është vetëm zbatim i një grumbull interesash grupesh dhe klandistinet tyre profiter të kësaj qeverie. Kështu që besoj se do të ketë demokraci për nipërit e mi që do të jetojnë në një demokraci me të denjt e jo rrugëve të europës për një lëmoshë siq ishë deri tani. Elektorati që del në votim dhe nganjëherë në të vërtetë nuk e dinë se për kë të përcaktohet,por tani është shumë lehtë sepse tani dihet se kush ju solli deri ketu me lotin e faqe dhe buzen e dridhur.