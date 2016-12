LDK-ja shpëtim për Prizrenin

Petrit Hoxha

Po dëgjojmë shumë shpesh këto ditë se Iksi ose Ypsiloni është zgjidhja për Prizrenin është ndryshimi për Prizrenin, por realisht, të gjithë jemi të vetëdijshëm se ndryshimin në Prizren mund ta bëjë veç një subjekt politik. Ndryshimi në Prizren e ka emrin LDK, dhe të gjithë të tjerët po bëjnë llogari, për të ia bërë qejfin vetes, dhe për të rritur sa të jetë e mundur pazarin e koalicionit.

LDK-ja në Prizren është e madhe, ka organizimin më të mirë në terren dhe ka anëtarësinë më besnike, të cilës përditë i shtohen anëtarë të rinj. Por as LDK-ja nuk do të mund ta bëjë ndryshimin nëse nuk reflekton, nëse pret që keqqeverisja aktuale në Prizren të ik vetvetiu. Dhe nëse Dega e LDK-së në Prizren nuk reflekton, Prizrenin do ta udhëheqin grupete e njëjtë aktuale dhe do ta thellojë të keqen në qytetin tonë. Dëshira për të qenë ndryshimi në Prizren, nuk mjafton. Dega e LDk-së në Prizren është e fragmentuar: Haxhi Avdyli, Hatim Baxhaku, Hanefi Muharremi,Xhavit Ukaj , Haziz Hodaj, Ridvan Hoxha, Anton Quni dhe shumë të tjerë janë emrat që vetëm të bashkuar mund ta bëjnë ndryshimin në Prizren, mund të ia kthejnë dinjitetin qytetit dhe qytetarit të Prizrenit. LDK-ja e Ibrahim Rugovës është e fortë në Prizren.

Ajo është në Has, në Anadrini, në rrafshin e Korishës, në Vërri, është gjithandej Prizrenit, e madhe dhe e strukturuar, por çalon në kokë. LDK-ja është e fortë edhe në Zhur dhe në degët e saj , te cilet dikur e udheheqen Shukri e Dushe Vezaj , Nijazi Ademaj , Sadik Hoxhaj Refki Alushaj , Esheref e Nebi Memaj , Behar Begaj e shum te tjer te cilet ishin motorr te Lidhjes Demokratike te deges se Zhurit .

Haxhi Avdyli, kryetar i ri, i quajtur edhe shpresa për Prizrenin, u mundua sadopak qe ti bashkoj kokar por nuk arriti që ta shëroj një plagë të vjetër të Degës së LDK-së, t’i bashkojë fragmentet e LDK-së dhe ti shndërroj në pasuri të demokracisë , ku një pjesë te fajit e mban edhe Kryeministri Mustafa per gjendjen ne Prizren , por ate do ta tregon koha . Nga Hatim Baxhaku, emër i respektuar në Prizren, Ridvan Hoxha, motori i LDK-së,Xhavit Ukaj e Haziz Hodaj ndëraktivistët më të palodhshëm, Hanefi Muharremi, një njeri i qetë dhe shumë i respektuar në qytet, Anton Quni një deputet me dinjitet, Agim Muçaj e shumë të tjerë nuk arritën që fragmentet që demokracia i njeh si pasuri, të bëjnë bashkë mendimin dhe veprimin në aktivitetin për Degën e LDK-së, më shumë se kaq për Prizrenin, të cilit jo që i duhet, por ka nevojë për ndryshimin, si njeriu për ajrin.

Dega e LDK-së në Prizren e ka anëtarësinë, e ka edhe besimin tek qytetarët e Prizrenit, por jo e fragmentuar. Mesazhi që presin qytetarët e Prizreni nga LDK-ja, është bashkimi i fragmenteve të LDK-së, që si pasuri e demokracisë, të mobilizohen më shumë se për veten për qytetin dhe qytetarin e Prizrenit. Në Degën e LDK-së në Prizren, duhet të ndodh reflektimi, duhet të ndodh bashkimi, duhet të bëhet beteja e fortë me të keqen, dhe vetëm në këtë mënyrë vjen ndryshimi në Prizren. Vetëm po ndodhi kjo qytetari i Prizrenit do të besojë për ndryshimin dhe do të votojë për ndryshimin, dhe do të jetë votë për një qytet të denjë për jetesë. Partia Demokratike e Kosovës, nuk mundet dot nga partitë që përfaqësohen me nga një e me nga dy anëtarë në Kuvendin Komunal, sado të madhe ta kenë dëshirën ato, dhe sado e plagosur të jetë PDK-ja nga keq qeverisja.

Ndryshimin në Prizren mund ta sjell vetëm Dega e LDK-së, dhe vetëm me një mobilizim të gjithë potencialit të ri e të vjetër, me një betim në interesin e qytetarit. Aktivistët e LDK-së me përvojën 27 vjeçare të aktivitetit dhe gjenerata e re, duhet të lënë mënjanë inatet politike dhe të bëhen bashkë. Lidhja Demokratike e Kosovës është e madhe dhe ka vend për të gjithë edhe si persona, edhe si mendime, edhe si aktivitet. Vetëm duke i bashkuar të gjitha fragmentet: përvojën me mendimin e ri, shpresën me guximin për ta luftuar të keqen.

Këtë LDK e duan qytetarët dhe kjo LDK do të jetë ndryshimi për Prizrenin.. Në të kundërtën do të duhet të pajtohemi që e keqja të behët pjese ë jona dhe të jetojmë me të. Sepse veç LDK-së askush tjetër se bënë dot ndryshimin në Prizren. Për qëllimin e madh duhet të bashkohemi. Mundemi, prandaj tëbashkohemi për ndryshimin e madh që do të ndodh në vitin 2017. Nuk ka rendësi kush do të jetë kandidat i LDK-së për Prizrenin. Duhet të fitojë ekipi i LDK-së u ku si trajner i ri te jet Haxhi Avdylu !