Mbi dekoratat presidenciale dhe të merituarit që mungojnë

Letër presidentit të Kosovës, z.Hashim Thaçi

I dashur President, z. Hashim Thaçi

I vetëdijshëm për mundësitë e mëdha që kjo letër të mos arrijë fare te Shkëlqesia Juaj, që në fillim dua t’i sqaroj dy gjëra, për të cilat mund të kritikohem potencialisht: 1. Si qytetar i Kosovës dua të besoj që listën e të dekoruarve nuk e keni hartuar vetë, pasi në një rast të tillë do të isha edhe më i shqetësuar seç jam tash, sepse nuk besoj se Ju e keni kohën e mjaftueshme për t’u marrë me përpilime listash. E së këndejmi, jam i prirë të besoj se listën e ka(në) përpiluar një (a disa) këshilltar(ë); 2. Nuk e kam hallin tim, edhe pse në atë listën e gazetarëve e shoh veten goxha lart, për plot arsye.

I nderuar z. President i Republikës së Kosovës

Tani, unë do të merrem me listën e gazetarëve dhe të njerëzve të kulturës që Ju keni harruar t’i dekoroni në jubileun e parë të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, që nuk është imja më pak seç është Juaja. Duke mos dashur ta kontestoj asnjë nga emrat që janë dekoruar, pasi konsideroj se secili në mënyrën e tij ka dhënë një kontribut, qoftë edhe duke vozitur veturat me gazetarë, apo duke përkthyer për gazetarë të huaj, dua t’jua bëj me dije lëshimet e rënda që ka kjo listë. Nëse flitet për gazetarë të Kosovës apo që kanë kontribuar për lirinë dhe pavarësinë e saj, z. President, e kam të vështirë ta kuptoj mungesën e Enver Malokut. Këshilltari a këshilltarët Tuaj mund të mos e kenë ditur se Enver Maloku ka qenë udhëheqës i Qendrës për Informim të Kosovës, një institucion burim informacionesh që çuditërisht mungon në listën e institucioneve mediale të dekoruara. Enver Maloku ka pasë nxjerrë një gazetë të përditshme të mbrëmjes me emrin “Informatori” deri në ditën kur u vra. Enver Maloku u vra si gazetar dhe për shkak të punës së tij. Nuk e keni dekoruar Xhemail Mustafën, i cili më shumë sesa gazetar ka qenë pjesë e politikës, por i ngarkuar me sektorin e informimit. Nuk e keni dekoruar Ibrahim Berishën, si themelues i QIK-ut, Lindita Tahiri –Aliun, Muhamet Hamitin, Hilmi Zogianin e Safet Zejnullahun, nuk e keni dekoruar Bexhet Shalën e Halit Baranin, e dhjetëra aktivistë komunalë që kanë informuar përditë, por edhe i kanë ndihmuar gazetarët e huaj, ndoshta jo duke përkthyer, por duke u ofruar shërbime të tjera logjistike.

I nderuar z. President, roli i radiostacioneve ndërkombëtare që transmetonin në gjuhën shqipe, në situatën e një terri të plotë informativ ka qenë i jashtëzakonshëm. Por, për çudi, në mesin e emrave të të dekoruarve mungon gjiganti i gazetarisë, Elez Biberaj, asokohe shef i seksionit shqip të “Zëri i Amerikës” (i dekoruar me urdhrin Nderi i Kombit në Shqipëri), Adelaide Falke, shefe e radios gjermne “Deutsche Ëelle”. Pastaj, si mund të flitet për gazetarë në Kosovë e të mungojë Besim Abazi, gazetar i BBC-së e pastaj i Zërit të Amerikës. Si mund të harrohet Arbër Vallahiu, asokohe gazetar i Radiotelevizionit të Suedisë, pastaj i Deutsche Ëelle e më pas edhe i BBC-së. Nuk ka guxuar të harrohen as Shefki Morina, e as Ibrahim Osmani. Si u harrua Bahri Cani? E qysh dikush mundet me e harru si gazetar Shaban Buzën. Pastaj, nëse flasim për reporterë të luftës, me ç’rat, me të drejtë keni dekoruar disa prej tyre, si Ju ka shpëtuar emri i Milaim Zekës.

Tash e disa herë po i lexoj listat duke mos besuar që në to nuk është Muhamet Mavraj. Për dijeninë e këshilltarëve Tuaj, Muhamet Mavraj ka qenë kryeredaktor i gazetës Bota e re, pastaj pjesëmarrës i luftës e pas luftës nuk ka pasur asnjë pozitë politike, por ka vazhduar të merret me gazetari, duke e themeluar e mbajtur gazetën Epoka e re, ku janë shkolluar shumë gazetarë të rinj të Kosovës e sidomos studentë të gazetarisë.

I nderuar President, Ju keni harruar fare që gjatë luftës ka ekzistuar “Bota Sot” dhe njerëzit e saj. Kontributi i Milazim Krasniqit, Melazim Kocit e Teki Dërvishit nuk ka guxuar të anashkalohet – Milazim Krasniqi edhe është arrestuar disa herë gjatë viteve 1997 e 1998. I keni dekoruar disa redaktorë të “Zëri”-t, por e keni harruar Haqif Mulliqin, që ka qenë reporter lufte dhe Mufail Limanin, një gazetar e kolumnist konsistent dhe i guximshëm. Më kuptoni drejt, nuk i di prapaskenat politike eventuale – po flas si gazetar i asaj kohe dhe njohës i shkëlqyeshëm i asaj periudhe për të cilën Ju pretendoni t’i keni dekoruar laureatët që unë i përgëzoj për mirënjohjen e marrë. Mirëpo, ndërsa që është dekoruar një dyzinë gazetarësh të mirë të Koha ditore, si u harrua Arbana Vidishiqi, e cila përveç punës në Koha ditore, në vitin 1999 mbajti fjalim në Parlamentin Evropian, si gazetare kosovare dhe sot, për shkak të cilësive të dëshmuara profesionale, është udhëheqëse e Seksionit të Ballkanit në Radion Evropa e lirë, që është radioja më e madhe ndërkombëtare që i dedikohet Kosovës.

Ky gabim është i rëndë, z. President.

Është po kaq e çuditshme se si Ju ra emri i Avni Zogianit – ishte po aq gazetar, madje i terrenit.

Nëse e keni dekoruar Blendi Fevziun, me siguri për shkak të emisioneve e intervistave të shumta, si u ka shpëtuar nga lista Adriatik Kelmendi, po aq produktiv, madje laureat i shpërblimeve ndërkombëtare për storie nga lufta e Kosovës. Ndoshta, për me çu nderën deri në fund, Ramiz Kelmendit i ka taku një dekoratë presidenciale, si themelues i parë i shkollës së gazetarisë në Kosovë.

Pastaj, gazetarët dhe redaktorët e RTP-së të angazhuar në emisionin shqip në Radio Zagreb dhe ata në RTSH, udhëhequr nga Migjen Kelmendi. Nuk lihet jashtë Sherif Konjufca, i rrahur gati për vdekje për shkak të punës së tij, Mehmet Haziri, Shaqir Foniqi, Bexhet Baraliu, Violeta Oroshi. Pastaj, njerëzit e Rilindjes, Bujkut, Fjalës Shkëndijës që e mbajtën gjallë informimin pas masave të dhunshme. Nuk mund të lihen jashtë, pra Avni Spahiu, Milazim Krasniqi, Ibrahim Berisha e të tjerë.Afrim Maliqi, një ndër penat më të mprehta të gazetarisë në Kosovë është vrarë duke qenë gazetar, ndoshta edhe ushtar.

Zoti President, Lista Juaj e të dekoruarve ka plot fotoreporterë, edhe të tillë që s’kanë mundur të mbijetojnë në këtë profesion dhe tash bëjnë punë të tjera, por jo edhe Ilaz Bylykbashi. Fakti që nuk është në këtë listë nuk e bën atë më pak madhështor dhe kontribuues për Kosovën. Fotografitë e tij kanë shëtitur botën. Ai për ato fotografi e ka rrezikuar jetën.

Këshilltari yt a këshilltarët tu mund të kenë qenë të rinj dhe të mos i kenë përjetuar këto periudha, por Lista ka dalë në emër të Presidencës dhe historia e Kosovës nuk nis me asnjërin prej nesh, ndonëse pajtohem se meritat janë të dallueshme. Ata që t’i kanë përpiluar listat të kanë dëmtuar, pasi neve na mbetet hatri te Presidenti ynë e jo te këshilltarët anonimë, që veten mund ta kenë futur në listat e të dekoruarve. Nuk e kontestoj as faktin që ai a ata mund të kenë mendim të lartë për veten dhe mund të mendojnë se kanë qenë edhe gazetarë.

Duke llogaritur se nuk po e harxhoj kohën Tuaj të çmuar, më lejoni t’jua kujtoj se përveç Agim Vincës, Ismail Kadaresë, Din Mehmetit e Rexhep Qosjes, kontributi i të cilëve nuk mund të kontestohet, e keni harruar edhe Ali Podrimjen e Azem Shkrelin, e keni harruar edhe Sabri Hamitin e Rexhep Ismajlin. Kam pritur dhe ende pres që Ali Podrimja ta ketë edhe shtatoren e tij diku në Prishtinë, po nejse.

“Kosova është gjaku im që nuk falet është varg i Ali Podrimjes, kjo për dijeninë e këshilltarëve tu.

Se sa joseriozë ishin ata që e përpiluan listën tregon edhe mënyra se si janë shkruar emrat. Valentina Saraçini ka dalë Valentina Saraçi, ndërsa Sylejman Kllokoqi ka dalë Sylë Kllokoqi. E, lista ka dalë në emrin Tuaj, i nderuar z. President.

Shkëlqesi

Unë nuk pajtohem sigurisht me ata që e refuzuan dekorimin nga Ju për arsye politike, por më vjen vërtet keq që të dekoruarit, me përjashtim të Muharrem Nitajt nuk u kujtuan për mungesat, por u mjaftuan me faktin se emrat e tyre janë aty.

Ndonëse zyrtarët e lartë të shtetit nuk praktikojnë të marrin këshilla nga ata që nuk kanë pozita të tilla, me lejoni t’Ju them se nderin më të madh do t’Jua kishte bërë dekorimi edhe i gazetarëve të sotëm. Ata mund të mos kenë kontribuar për çlirimin e Koosvës dhe për pavarësinë e saj ndoshta, pasi thjesht ka qenë fëmijë të shpërngulur në ndonjë nga malet e Kosovës, duke pritur me familjet që Ju t’i shpëtoni, por kontributi i tyre në luftën kundër korrupsionit dhe keqqeverisjes është kontributi më i madh që mund t’i jepet shtetndërtimit të Kosovës, në krye të të cilit proces jeni vetë Ju.

Dhe, krejt në fund, ata që Jua kanë përpiluar listën e të dekoruarve Ju kanë dëmtuar, edhe pse Ju mund dhe keni të drejtë të mednoni ndryshe. E kanë bërë listën joserioze, duke u hyrë në hak edhe atyre që janë dekoruar e që nuk i kontestoj aspak. Do të duhej, prandaj, që urgjentisht të kërkonit përgjegjësi për voluntarizmin me rastin e përpilimit të listës.

Ishte jubileu i parë i shtetit tonë. Urime dhe e paçim Kosovën!

Me respekt

Rrahman Paçarizi

P.S.U kërkoj falje atyre që nuk kam arritur t’i përmend!