Na duhet debat, mos u bëni injorant!

Shkëlqim Hysenaj

Me vite të tëra jemi mësuar që të shohim debate shterpe neper televizione të ndryshme. Jo me fajin e medieve, porse me vet fajin e përfaqësuesve politik të cilët në masë të madhe pa u përgatirur fare ua msynin studiove televizive thujase nuk do të ndodhte asgjë. Një praktikë e tillë e debateve të kota, ka karakterizuar pjesën dërmuese te zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Lider pa fije takti, kandidat për deputet pa pikë lidhje, e syunes te tjerë që skishin lidhje me politikën ishin torturures të mendjeve qytetare çdo ditë. Megjithatë tani, në këto zgjedhje jo gjithçka duket të jetë zi!

Para pak ditësh në studion televizive të Klan Kosovës ndodhi një përballje e madhe. Me të drejtë u cilësua i tillë debati mes atij që tradicionalisht njihej si domunuesi i debatave, Hajredin Kuçi dhe profesorit fjalëpak, Kujtim Shalës. Përballja ishte dinjotoze dhe nëse për asgje tjetër ky debat do të mabahet mend për përgatitjen paraprake të të dyja personazheve. Në pjesën më të madhe, debati kishte përmbajtje për të rrëshqitur rrallë herë, për pak skonda, në banalen minimale. Jo më kot, ky debat ishte i shumëkomuntuar për të mirë pasi me karizmën e tyre mysafirët treguan se mund të ketë debat profesional edhe në Kosovë.

Një debat i tillë pritej që të organizohej në fund të javës mes atyre që do të “përcaktojnë” të ardhmen katërveçare për vendin tonë.

Një gjë e tilë nuk do të ndodh. Njëri paska anuluar debatin duke u thirrur në një vërejtje simbolike të pakuptimtë të KPM-së, e që më shumë është si pasojë e frikës për tu përballur sesa ajo që ka thënë ky instutucion.

Dhe sërish duhet t’i kthemi fillimit duke rikujtuar idenë se ne kemi nevojë për debat. Ne jemi lodhur nga fushatat e kota dhe fjalimet flakëruese nepër fushatë. Ne kemi nevojë për ide përmbajtësore të cilat nuk mund të na i ofroni duke folur në intervista pa u përballur me askënd. Dikush duhet të ju sfidoj, e nëse jo kundërshatri atëherë kush? Nëse nuk do të ketë përballje atëherë nuk duhet ketë as intervistë.