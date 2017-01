Ali Hertica

Populli i një shteti, në cilësinë e tyre kolektivei është zënë përherë një territor të caktuar të lidhur së bashku nga zakonet e përbashkëta dhe porosi në një organ politik , me anë të një qeverie të organizuar, sovranitetit të pavarur dhe të kontrollit mbi gjithë personat dhe gjërat brenda kufijve të saj, të aftë për të bërë luftë dhe paqe dhe të hyjnë në marrëdhënie ndërkombëtare me shtetet e tjera. Populli i një shteti, në cilësinë e tyre kolektive, konsiderohet si partia e padrejtë nga një vepër penale; publik; si në titullin e një rasti “,Shteti” Rrethanat apo kusht i qeniesë apo gjë, në një kohë të dhënë. Si një folje, që të shprehin veçoritë e një gjëje me shkrim ose me fjalë; për të vendosur poshtë ose të përcaktuara me hollësi; për kohën, pretendojnë, ose të deklarojë.

Për të vendosur poshtë në bruto, të përmendur në terma të përgjithshme, ose me anë të referencës; për të referua. Shteti, megjithatë popullor mund të jetë formë qe ai merr, do të jetë gjithmonë një institucion i dominimit dhe shfrytëzimit, dhe si pasojë e një burimi të përhershëm të varfërisë dhe skllavërimi për vegjëli. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër, atëherë, të emancipimit të njerëzve ekonomikisht dhe politikisht, dhe lirinë e mirëqenies në të njëjtën kohë .

Të gjitha shtetet, duke e bërë kështu, duke vrarë, dikur dhe për të gjithë kohën, çfarë, deri më tani, ka qenë quajtur “Politika”, dmth, pikërisht asgjë tjetër sesa me funksionimin apo manifestim të dyshes brendshëm dhe të jashtëm të veprimit të Shtetit, që do të thotë, e praktikës, ose artin dhe shkencën dominuese dhe shfrytëzuar ‘masat në favor të klasave të privilegjuara. Kjo nuk është e vërtetë atëherë të them se ne trajtojmë politikën abstrakte.

Ne nuk bëjmë abstraksionin e saj, pasi që ne dëshirojmë pozitivisht për të vrarë atë. Dhe këtu është pika thelbësore mbi të cilat ne të ndarë veten absolutisht nga politikanët dhe borgjezët radikal, Socialistëve (tani funksionojnë si demokraci sociale apo radikale e cila është vetëm një fasadë për demokracin moderne). Politika e tyre konsiston në transformimin e politikës shtetërore, përdorimin e tyre dhe të reformës.

Politika jonë, e vetmja politikë ne e pranojmë, konsiston në heqjen totale të shtetit, dhe të politikës, e cila është manifestim i saj i domosdoshëm. Kjo është vetëm për shkak se ne dëshirojmë sinqerisht për këtë heqjes së Shtetit që ne besojmë se kemi të drejtë të thërrasë veten internacionalistë dhe Revolucionar e demokratik; për këdo që dëshiron të merret me politikën për ndryshe se si të bëjmë; kush nuk ka, si ne, i urojmë zhdukjen totale apo e politikës, duhet detyrimisht të marrin pjesë në politikën e një shteti patriotik dhe borgjez.