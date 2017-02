President, mos apliko në UNESCO !

Seremb Gjergji

Kosova në fushën diplomatikë nuk ka bërë asnjë veprim pozitiv për të aplikuar sërish në UNESCO! Diplomacia Kosovare përmes Ambasadorëve nuk ka arritur të bindë as Shtetet që na kanë njohur si SHTET që të na përkrahin në anëtarësimet tona në institucionet ndërkombëtare; veçmas në UNESCO.

Aplikimi i sërishëm në UNESCO, pa sinjale të qarta për anëtarësim, do të ishte hapi më i gabuar i diplomacisë tonë. Nëse aplikojmë sërish dhe dështojmë në anëtarësim të Kosovës në UNESCO, vendi ynë do të bëhet GAZI i botës. Jo vetëm që do të humbnim kredibilitetin, por edhe do ta kemi shumë të vështirë të kthehemi në këtë pikë ku jemi sot.

Politika kosovare nuk duhet të lejoi vendin tonë që të kthehet në një Palestinë të dytë në fushën diplomatike. Andaj: Kosovë mos apliko në UNESCO? Angazhimi i shtetit amerikan për njohjen e Kosovës ka qenë i pakrahasueshëm. Por, angazhimi ynë ishte tepër i ligsht. Ndoshta, vetëm i ka shërbyer ish zv. Ministrit Selimi për temë të doktoraturës?! Diplomacia jonë nuk ka arritur t’i bindë as vendet që tashmë na kanë njohur Kosovën të votojnë për ne.

Pse kemi ardhur në këtë pikë?

Mos angazhimi ynë konkret ka sjellë në këtë pikë.

Dështimin dhe zhgënjimin më të madh e në garën e para-dy vjetëve e kemi marrë nga vendet myslimane. Duket se ambasadori ynë që tash sa vjet duhej të ishte në pension z. Rexhep Boja nuk ka arritur t’i bindë një pjesë të madhe të vendeve myslimane ta përkrahin kauzën tonë; edhe pse Kosova ka shumicën e popullatës myslimane.

Pastaj, vet Presidentja Jahjaga nuk mori pjesë në ditën e votimit në sallën e votimit. Nuk ishte prezentë t’iu thot TUNGJATJETA të gjithë kolegëve të sajë nga e gjithë bota dhe t’iu tregonte se Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë ka njohur të drejtën ndërkombëtare të Kosovës për Pavarësi. Ndërsa, ish Ministri i Jashtme, tash Presidenti Thaçi, bënte foto për Facebook.

Mungesa e lojtarëve tanë në fushë, bëri që Presidentët e Brazilit, Rusisë, Kinës dhe Afrikës së Jugut të kërkojnë nga secili shtet pjesëmarrës mos-votimin e Kosovës në UNESCO.

Kosova për 3 vota nuk ka fituar – ka marrë vetëm 92 nga 95 sa është dashur. Ndërsa me 6 nëntor gjatë votimit për UNESCO në Paris, Kosova ka qene e njohur nga 111 shtetet.

Mos angazhimi ynë ka dëshpëruar dhe ka zhgënjyer të gjithë edhe aleatin dhe mikun tonë Amerikën. Mos ta bëjmë gabimin e njëjtë?!

Aplikimi i Kosovës pa asnjë përgatitje, do të zhgënjente edhe miq dhe aleat të tjerë. President, kujdes se do ta humbim seriozitetin si shtet.