Trump, pronar i udhëkryqeve të përgjakshme të politikës amerikane

Shkruan: Fareed Zakaria

Sfida për demokratët paraqet një sërë çështjesh kulturore – kryesisht emigracioni.

Përfundimisht, elektorati do të jetë më i ri dhe i larmishëm, por në ndërkohë, Partia Republikane është plotësisht dominante në politikën amerikane, sepse ajo zotëron udhëkryqin e përgjakshëm ku takohen kultura dhe politika

Për ata që besojnë se Presidenti Trump është një injorant qesharak, i cili në një farë mënyre ka ndikuar në gjendjen shpirtërore të elektoratit ose ka pasur vetëm fat në vitin 2016, muaji i fundit ka qenë udhëzues. Trump ka treguar instinktet e çuditshme politike. Kur bashkohet me “amoralitetin” e tij të pamëshirshëm – një term i përdorur nga një prej zyrtarëve të tij të lartë në një shkrim anonim në ‘New York Times’ – ai paraqet një sfidë të vështirë ndaj kundërshtarëve të tij. Trump përballet me një peizazh të njohur. Partia që mban Shtëpinë e Bardhë tradicionalisht ka pjesëmarrje të ulët dhe arrin rezultat të keq në zgjedhjet afatmesme. Por, në vend që ta pranojë këtë si të pashmangshme, Trump ka provuar në mënyrë agresive të mposhtë shanset. Ai shndërroi ato që zakonisht janë gara të ndryshme në Dhomën dhe Senatin në një zgjedhje të vetme kombëtare, të luftuar sipas një agjende të cilën vet ai e ka përcaktuar.

Strategjia afatmesme e Trump

Pika një në agjendën e tij është emigracioni. Arsyeja është e qartë: çështja nxit votuesit e tij si asnjë tjetër. Trump vazhdimisht e shfrytëzon një gjë të tillë, duke e bërë akuzën e rreme që nëse demokratët fitojnë, ata do të hapin kufijtë dhe do të lejojnë të gjithë të hyjnë. Ai ka përdorur karvanin aktual të emigrantëve të Amerikës Qendrore për të shqyrtuar çështjen e tij kundër demokratëve. Meqë republikanët janë ende shumë të motivuar nga frika e terrorizmit, Trump doli me akuzën se ka “banorë nga Lindja e Mesme” në karvan. (Së pari, nuk ka dëshmi për atë pretendim, të cilin vetë Trump e pranon edhe, dhe së dyti, nëse ka, është një përplasje e shëmtuar që nënkupton që çdo banor nga Lindja e Mesme është terrorist.) Ndërsa mediet padyshim faktikisht kontrollojnë retorikën e tij, Trump duket se është i vetëdijshëm se ata përsërisin rastësisht pretendimet e tij dhe përforcojnë dyshimin dhe frikën në mendjen e publikut. Mënyra e dytë me të cilën Trump ka shndërruar zgjedhjet afatmesme në një votim kombëtar është duke ngritur spektrin e fajësimit. Asgjë nuk do ta zemëronte bazën e tij më shumë se nocioni i një konspiracioni elitist (të juristëve, gazetarëve dhe gjyqtarëve) të vendosur për të zhbërë rezultatet e zgjedhjeve të vitit 2016. Sekretarja e shtypit e Shtëpisë së Bardhë, Sarah Sanders, deklaroi se akuzimi (impeachment) është “i vetmi mesazh [që demokratët] duket se kanë, derisa hyjnë në zgjedhjet afatmesme”. Strategjia afatmesme e Trump ishte parashikuar nga Stephen K. Bannon disa muaj më parë, kur ai shpjegoi, në një intervistë me mua dhënë për CNN, se republikanët kishin nevojë për të kthyer zgjedhjet afatmesme në një referendum mbi Trumpin. “Gara e dytë presidenciale e Trump do të jetë më 6 nëntor të këtij viti”, tha Bannon. “Ai është në fletëvotim dhe ne do të kemi një të drejtë votimi”. Si mund të kundërshtohet kjo fushatë? Shumë demokratë pohojnë me zemërim se ata në të vërtetë nuk favorizojnë kufijtë e hapur dhe “impeachment”-in se pozicionet e tyre janë më të nuancuara. Por kur shpjegoni nuancën në politikë, ju humbni. Partia Demokratike nuk ka gjetur një mënyrë për të shkuar në ofensivë dhe për të detyruar Trump-in për të shpjeguar se ai ka, në fakt, një qëndrim më të komplikuar për çdo temë të caktuar. Por ekziston një problem thelbësor përveç problemit të stilit dhe taktikave.

Parimet bazë

Partia Demokratike këmbëngul që rezultatet e zgjedhjeve të fundit janë një shenjë e pagabueshme që ajo duhet të ndryshojë kursin dhe të bëhet shumë më populiste në ekonomi. Por, të dhënat tregojnë qartë se publiku amerikan është shumë i kënaqur me qëndrimet e partisë në çështjet e tilla si kujdesi shëndetësor dhe pabarazia. Sfida për demokratët paraqet një sërë çështjesh kulturore – kryesisht emigracioni, por edhe gjëra të tilla si ligjet e tualeteve të përbashkëta për të dy gjinitë dhe respektimi i flamurit – në të cilën një grup kyç i amerikanëve mendon se demokratët janë jashtë kontaktit. Një studim i shkëlqyeshëm i Fondacionit për Demokraci gjeti se njerëzit që kishin mbështetur më parë Barack Obamën dhe më pas votuan për Trumpin në vitin 2016 (një segment kyç që demokratët mund të fitonin) ranë dakord me demokratët mbi pothuajse të gjitha çështjet ekonomike por nuk u pajtuan me partinë mbi emigracionin dhe çështje të tjera kulturore. Thënë thjeshtë, studimi bën të qartë se sfida për Partinë Demokratike në mënyrë politike nuk është nëse ajo mund të lëvizë ekonomikisht, por nëse mund të lëvizë drejt në kulturë. E them këtë si dikush që pajtohet me demokratët në pothuajse çdo nga këto çështje kulturore. Por, një parti e madhe kombëtare duhet të tregojë se mund të strehojë disa njerëz që nuk pajtohen me të për disa çështje. Të bësh këtë pa braktisur parimet bazë është një sfidë, por është një sfidë që demokratët do të duhet të përqafojnë nëse kërkojnë një shumicë të qëndrueshme qeverisëse. Përfundimisht, elektorati do të jetë më i ri dhe i larmishëm, por në ndërkohë, Partia Republikane është plotësisht dominante në politikën amerikane, sepse ajo zotëron udhëkryqin e përgjakshëm ku takohen kultura dhe politika.