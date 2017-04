Zgjedhjet e jashtëzakonshme, zhytje në krizë!

Petrit Musolli

Ideja e promovueme, e shtyeme, për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme (në qershor) s’e nënkupton, në asnji mënyrë, daljen nga kjo situatë e komplikueme politike, përkundrazi, ajo vetëm sa ka me e thellue e zhytë në nji krizë të randë e tensioni, ndoshta, në përmasat e nji destabilzimi të përgjithshëm të vendit!Fituese (me këte përbamje të përfaqësimit politik të partive), edhe e këtyne zgjedhjeve, pa asnji dyshim, ka me qenë PDK, pamvarësisht sa ka me dallue në rezultat me partitë tjera. Janë thanë shumëherë deri tash arsyet e shpjegimet sa e pse i konvenojnë PDK’së zgjedhjet në nji situatë të tillë konfuzioni, ndërlidhjet me Gjykatën Speciale si dhe nevoja e kryetarit Veseli me u konsolidue në parti, që ka me përcaktue mandej rolin e tij në koalicionin e ardhshëm.Zhvillimi i zgjedhjeve të jashtëzakonshme, që kanë me rezultue fituesin e ditun qysh tash, ka me prodhue ndërlikime të pashmangshme në krijimin e koalicioneve për konstituimin e insititucioneve, Kuvendit e Qeverisë, për shkak të zgjedhjeve të menjëhershme lokale.

PDK s’ka shumë opcione për partner, pos kësaj LDK’je, e këtij formati. Propagandimet e lansueme për nji mundësi bashkëpunimi me AAK-Nisma, janë, thjesht, sulme të paramendueme me e luhatë, ekskluzivisht, votuesin e NISMA’së. Tentativa me e kompromentue kredibilitetin e dy figurave kryesore, të daluna nga PDK (Fatmir Limajt e Jakup Krasniqit), të cilët i kanë shkëput kësaj partie nji elektorat të konsiderushëm.Mirëpo, në anën tjetër, LDK gjendet në situatën ma të pafavorshme me u pozicionue. Nji VLAN i dytë s’mund ndodhë, përjashto tana arsyet tjera, mjafton qartësimi i Gjykatës Kushtetuese kush gëzon të drejtën me e formue Qeverinë.

Nji pajtim koalicioni me PDK’në, para mbajtjes së zgjedhjeve lokale, LDK’së i kushton me humbje të thella nëpër shumicën e komunave ku rival kanë PDK’në, por edhe Vetëvendosjen!Të rinjtë, votuesit potencial të LDK’së, ka gjasa me u kthye kah Vetëvendosje, kurse të moshuarit, zhgënjimin kanë me demonstrue me bojkot të zgjedhjeve! Elektorati i PDK’së (si asht dëshmue) s’e ka ndonji telashe bashkëqeverisjen me LDK’në, tue pasë parasysh se asht nji elektorat, kryesisht, klientelist!Nji situatë e tillë e krijueme, ngjallë pak shpresa për arritjen e formimit të institucioneve (Kuvendit e Qeverisë) para zgjedhjeve lokale. Indikacionet çojnë kah nji krizë institucionale që ka me e rrezikue edhe procesin normal të mbajtjes së zgjedhjeve lokale.

Zhvillimi i zgjedhjeve lokale në mungesë të institucioneve qendrore, e për ma shumë, në nji paqartësi totale si kanë me u dukur ato, kanë me e prodhue nji diskurs të ashpër gjatë fushatës (secili kundër secilit), si dhe ushqye nji armiqësi të dominueme nga spekulime e shantazhe politike!Nëse duhet ba nji pyetje se kujt i konvenon nji gjendje e tillë – në prag destabilizimi e shpërthimi, me siguri përgjigja duhet kërkue te të kërcënuemit nga Gjykata Speciale! Në nji vend të mbërthyem në armiqësi politike e zhveshun krejtësisht nga institucionet, askush s’e merrë guximin me ndezë shkëndijen!Prandaj, nji logjikë e shnosh thotë se zgjedhjet e parakohshme nacionale mund mbahen vetëm në të njajtën kohë me ato lokalet, nëse jo në orarin e rregullt kushtetues. Nga vjeshta deri para festave të fundvitit ka mjaftueshëm kohë me u kalkulue interesat e partive (me rezultate të konfirmueme nga elektorati, në të dyja nivelet) mes vete dhe konstituue tana institucionet. Fillimviti i ardhshëm, kur edhe pritet me u ngritë aktakuzat e para nga Gjykata Speciale, Kosovën e gjen me institucione të konsolidueme mjaftueshëm dhe, ma e randësishmja, në nji situatë të qartë politike!