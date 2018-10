Zgjedhjet e parakohshme, zgjidhje apo vazhdim i status quosë!

Behxhet Sh. SHALA – BAJGORA

Si fort po e kruajnë b…n e arushës: Pas zgjedhjeve të fundit parlamentare në Kosovë u formua një qeveri e pakicës shqiptare, por me numra të nevojshëm që të formohej qeveria e që opozita e sulmoi, që nga sekonda e parë e qeverisjes, kryesisht në baza politike dhe patriotike. Menjëherë doli me kërkesë që duhet të shkohet në zgjedhje të reja për të siguruar një qeverisje transparente dhe të mirë, ndonëse LDK-ja ishte pikërisht partia që e kishte timonin qeverisës në mandatin e kaluar. Qeveria që udhëhiqej nga Isa Mustafa mori në thua gjatë mocionit të mosbesimit dhe ky mocion, përveç opozitës, kishte mbështetje të fuqishme edhe te pakicat joserbe që udhëhiqeshin nga Winston Çerçili kosovar, Danush Ademi sikur edhe nga Lista Serbe me të cilët koalicioni paraprak kishte lidhur kumbari dhe duheshin shumë.

Edhe puçistët kujdestarë në radhët e PDK-së iu bashkëngjitën skuadrës së pushkatimit politik ndaj Isa Mustafës i cili, deri në çastin kur i shkuan puplat e kryeministrit, sillej sikur shqiponjë, ndërsa mbeti pastaj si një pulë e ndukur, e ngrirë dhe e shkrirë shumë herë në frigoriferët e oligarkucit të kësaj partie, Ramizit, vëllait të Boros, nga Lista Serbska. Realisht, ishin disa individë nga LDK-ja që jetësisht ishin të interesuar të dobësohej politikisht Isa Mustafa në mënyrë që ata ta merrnin drejtimin e kësaj partie e cila asnjëherë nuk doli nga kornizat dhe përmbajtja nga koha kur ishte themeluar, Lidhjes Socialiste e Popullit Punonjës të Jugosllavisë. Përkundër kësaj, disa individë, me të kaluar të kristaltë jugosllave, “filozofinë” politike e ndërtonin mbi urrejtjen ndaj luftës çlirimtare të UÇK-së dhe vlerave të mirëfillta kombëtare, ndërkohë që deklaroheshin si parti e djathtë e (djathit) apo parti kombëtare. Zërat më të fuqishëm kundër çdo vlere kombëtare ishin ata që e bojkotuan varrimin e viganit të luftës për liri dhe çlirim kombëtar si dhe për bashkim me Nënën Shqipëri, të Pavdekshmin Bacë Adem Demaçi sikur që nuk lanë rast pa e sulmuar komandantin legjendar të UÇK-së, të Amshueshmin Adem Jashari. Kotilla e dalë nga Majka Jugosllavi dhe Majka Serbi nuk kanë si të veprojnë ndryshe.

Pamja mund të ndryshojë, trashëgimia nënshtruese e kodifikuar në gjene nuk ndryshon asnjëherë. Tash, për zgjedhje të parakohshme janë çuar peshë LDK-ja dhe LV-ja me shpresë se do t’i fitojnë lehtësisht këto zgjedhje sikur që, për taksirat të saj, më parë ishte çuar peshë PDK dhe e cila e mori një të goditur të fuqishme hundëve të cilat i kruan edhe sot e kësaj dite. Po, ta shohim si do të ishte radhitja dhe gjasat e subjekteve politike në rast se do të mbaheshin zgjedhjet e parakohshme, në afatin gjashtëmujor ndonëse nuk besoj se do të ketë zgjedhje, së paku jo para qershorit të vitit 2019 si dhe koalicionet e mundshme.

Lidhja Demokratike e Kosovës, si kërkuesja kryesore për zgjedhje të parakohshme po shpreson se lehtë i fiton zgjedhjet ndonëse është bërë si një ekonomi familjare, më 10 kuleta. LDK-ja nuk ka udhëheqës dhe udhëheqje që e ka besimin e partisë. Isa Mustafa, lideri aktual, përkundër vullnetit që po e ka për tejkalimin e gjendjes shëndetësore e cila, përkundër përmirësimit e që mua më vjen mirë që e ka shëndetin më stabil (vetëm të poshtrit e LDK-së gëzohen me fatkeqësitë e atyre që i konsiderojnë, jo kundërshtarë politikë por armiq personalë), nuk e ka përkrahjen të këtij subjekti politik për faktin se, së paku 10 kandidatë për postin e kryetarit të LDK-së i rrinë me shpatë mbi kokën e tij politike me qëllim që t’ia shkurtojnë kokën politike të Isa Mustafës. Edhe në diasporë, Isa Mustafa ka më shumë që e kundërshtojnë sesa që e përkrahin. Duket se Isaja, me testament e ka caktuar që pasuesi i tij të jetë Komandant Dulla, ai nuk po pranohet nga askush që ka emër dhe mbiemër politik në LDK-së.

E keni parë që në konferenca me peshë për LDK-në, prononcimet bëhen nga Agim Veliu i cili, për kundërshtarë më të fuqishëm brenda LDK-së e ruan shkopin e bejsbollit kurse për çiftin e Dullës, Lutës e do eurokremave politikë e ka një thupër shelgu e cila, dëmin më të madh që mund të shkaktojë është skuqja e bythëve, në rast se i theksojnë jashtë kufijve të përcaktuar nga Agimi, Hakiu dhe elefantët e tjerë të LDK-së. Dritonin, Lumin dhe do jeniçerë të LDK-së i rehaton me disa shpulla me forhend dhe bekhend.

Gjenerata e vjetër e LDK-së, në asnjë mënyrë nuk do të lejojë që ata të spostohen nga udhëheqja dhe për këtë është në gjendje të bëjë koalicion, jo vetëm me PDK-në, por edhe me dreqin dhe të birin vetëm të mbesin në pushtet, afër pushtetit apo në shërbim të pushtetit. Këtë e kanë dëshmuar në vazhdimësi, dhe, si parti tradicionaliste që janë, ashtu do të vepronin edhe pas zgjedhjeve të parakohshme eventuale. Koalicioni parazgjedhor me LV-në janë “përralla të një nate vere” sepse do ta kishin vështirë, mos ta them të pamundur ta ndajnë pushtetin. LDK-ja, pa profilizim politik dhe pa u distancuar nga e kaluara jo fort e lavdishme kombëtare, e ka vështirë t’i shtyjë proceset politike më tej por se është drejt rrugës së ndarjes dhe, si përfundim, drejtimin e kësaj partie mund ta marrin personat me një të kaluar kurrë (v)fare politike dhe kombëtare.

LDK-ja është parti që vajton për aktivistë të saj të vrarë, në rrethana të pasqaruara dhe për të cilët nuk ka bërë asgjë përveç se ka përfituar vota në saje të tragjedive të tjerëve. LDK-ja ka qenë në pushtet, ka pasur një kohë të gjatë ministra të drejtësisë dhe për punë të brendshme dhe nuk ka bërë asgjë për zbardhjen e rasteve të aktivistëve të saj që janë vrarë në rrethana të pasqaruara, deri më tani. Mund të gaboj, por, disi më duket se LDK-ja nuk është aspak e interesuar të zbardhë fatin e aktivistëve të saj të vrarë apo të zhdukur gjatë dhe pas përfundimit të luftës. LDK-ja, në zgjedhjet eventuale të parakohshme mund të fitojë më së shumti 23 për qind të votave që mjaftojnë të dalin partia fituese por se do të detyrohej “të shkërdhehej në shtratin e koalicionit me të gjithë kurvarët politikë, të regjur në këtë zeje”, për ta marrë postin e kryeministrit apo për të mos shkuar në opozitë.

Ky do të ishte fillimi i fundit të LDK-së me ç’rast elefantët e vjetër do të vdisnin politikisht apo në Dubravë ose në Burg për Siguri të Lartë, partia do të përçahej shumë dhe as deputetët e kësaj partie nuk do t’i bindeshin partisë, për dikë parti mëmë kurse për disa parti njerkë! Për LDK-në do të ishte shumë më mirë të mos ngarend pas pushtetit dhe pas postit të kryeministrit por të mbetet edhe kësaj radhe në opozitë, ama opozitë konstruktive, të reformohet nga brenda, të profilizohet politikisht dhe strategjikisht, duke u liruar nga “mishi i keq” dhe, pas këtij procesi të mundshëm por të domosdoshëm, në zgjedhjet e ardhshme do t’i fitonte, me siguri, mbi 35 për qind të votave. Kështu, nëse vazhdon në këtë mënyrë do të shërbejë për përmbushje të epsheve politike të kurvarëve me përvojë dhe kurvarëve në pritje që nuk do ta lironin nga shtrati i Prokrustit (koalicionit , pa e shkërdhyer mirë e mirë.

LV-ja është ajo që, përkrah LDK-së bënë thirrje për zgjedhje të parakohshme duke shpresuar se do të dali partia e parë apo, duke flirtuar me LDK-në do të fitojë zgjedhjet, do ta bëjë Albinin kryeministër, do t’i fusë në burg, pasi t’i ketë eliminuar politikisht këta të partisë të Kaçusha Jasharit, e ambalazhuar si parti e Shpendit. LV-ja, përballë PSD-së po sillet pikërisht si një dem mashkull shqiptar që, pasi të jetë ndarë nga e dashura apo gruaja, në vend se ta ruaj një respekt dhe mundësi për bashkëpunim, e sulmon si prostitutën më të madhe ndonëse as vet nuk është asgjë me i mirë. Të rrallë janë ata meshkuj që e ruajnë dinjitetin pasi të jenë ndarë nga të dashurat apo pasi të jenë lënë nga to.

Kam një përshtypje që LV-ja, në zgjedhjet e ardhshme të parakohshme, nëse ato mbahen e unë nuk besoj se do të mbahen, më shumë kohë do të shpenzojë duke e sulmuar PSD-në, se sa partitë tjera e që do të ishte gabim i kushtueshëm dhe strategjik. Pikërisht kjo armiqësi do ta dërgonte LV-ja drejt koalicioneve, që në rrethana normale nuk do t’i bënin. LV-ja nuk do t’i fitonte më shumë se 18-20 për qind të votave.

PDK-ja sot është shndërruar në parti tipike të biseksualitetit politik; Kadria e mbanë, Hashimi i kërcen apo e shalon! Kjo i ka kushtuar në zgjedhjet e fundit, kjo do ta dëmtojë edhe më shumë në të ardhmen nëse nuk bëhen ndryshime të thella të cilat, sigurisht se shkaktojnë dhembje në çastin e intervenimit kirurgjik por, nëse mbijeton këtë intervenim, ka gjasa për këndellje. Deri më tani PDK-ja, në vend se të bëjë intervenime të thella kirurgjiko-politike, kryesisht është marrë me syneti; ka hequr lëkura pas së cilave kanë dalur probleme edhe më të mëdha sikur te fëmijët e vogël pas synetisë, e heq lëkurën dhe del diçka edhe më e madhe që deri atëherë nuk dukej fare. PDK-ja duhet të lirohet nga ata që Partinë Demokratike të Kosovës e kanë shndërruar në Partinë e Dubravës të Kosovës duke u arsyetuar se akronimi për të dyja rastet është i njëjtë, PDK. PDK-ja ka problem me granim në këtë parti sepse figurat e njëjta janë të parapaguara në postet e deputeteve ndonëse nuk kanë një kapërcim kualitativ të dijeve politike sikur edhe një numër i madh i burrave. PDK-ja duhet t’ua krijojë mundësitë për konkurrencë atyre që kanë dije politike, pastërti njerëzore, kombëtare, morale dhe profesionale e jo ta institucionalizojë nepotizmin duke ricikluar të padijshëm me arsyetim se nga Skenderi del Skenderi e, në fakt, nga beteri po dalin betera të ricikluar (në disa raste) që po e dëmtojnë pariparueshëm këtë parti, e cila për këto arsye është në rënie e sipër.

PDK-ja duhet të lirohet nga ata që i përshtaten çdo lideri, për një post të mjerë, e që nuk e ka bërë deri më tani. PDK-ja nuk mund të veprojë sipas parimit të shokut Zulo, nëse ka për qëllim të jetë një parti konkurruese në të ardhmen. Kadri Veseli, nëse mendon të bëhet lider i vërtetë, duhet të bëjë reforma të thella, duhet të marrë vendime me risk sepse vetëm ato e bëjnë lider, duhet ta respektojë Thaçin si president por jo si “ortake” në PDK dhe, më shumë duhet të bëhet gati për opozitë sesa për pozitë, me kusht që zgjedhjet të mbahen në gjashtë muajt e ardhshëm. Për mendimin tim, më mirë do të ishte, për shëndetin politik të Kadri Veselit edhe të tërhiqet krejt nga udhëheqja politike e kësaj PDK siç është, sesa ta vazhdojë vdekjen e ngadalshme, por të pashmangshme politike nëse nuk e merr në duar bisturinë e një kirurgu të vendosur dhe profesionist. Llaskucët dhe kurvat politike nuk i bëjnë nder aspak, përkundrazi, ata janë dhe do të jenë pjesë e kortezhit të funeralit të tij politik. Nuk ka asgjë më keq dhe më e dëmshme se kur miqësia private shndërrohet në parim politik.

Për ta ilustruar këtë e marr shembull konkret, nëse aty ku punoni apo veproni dhe ku jeni njëshi e keni një të dashur, mashkull apo femër qoftë, fundin do ta keni sikur në ferrin e Dante Aligerit. Me këtë brumë që aktualisht e ka Kadri Veseli në PDK, edhe nëse përpiqet ta gatuaj një fli, më së shumti që do të arrijë është të dali një kryelanë e qullët dhe e papjekur. Politikisht është shumë gabim që të vizatoni vija të kuqe në bazë të paragjykimeve sikur që është gabim të jeni të hapur për të gjithë vetëm për shkak të pushtetit. Vijat e kuqe vlejnë vetëm për çështje të mëdha dhe të rëndësisë kombëtare dhe shtetërore e, për fat të mirë, asnjë parti apo lider në Kosovë nuk e ka këtë ngarkesë përveç AKR-së, Behgjet Pacollit dhe Hashimit e që nënkupton se janë pakicë absolute! Edhe në këto rrethana të cunamit brenda PDK-së, mund të llogarit në 20 për qind të votave apo luftë për vend të tretë me LV-në.

AAK-ja edhe në të ardhmen do ta luaj rolin që e luan LSI-ja e Ilir Metës në Shqipëri duke qenë përcaktuese për koalicione dhe formimin e qeverisë. E ka forcuar pushtetin lokal dhe në zgjedhjet e parakohshme eventuale mund të llogarisë në 10 -12 për qind të votave.

Nisma për Kosovën e ka tejkaluar premtimin elektoral se çdo familje do ta ketë së paku nga një të punësuar duke punësuar edhe më shumë, me kusht që të jenë anëtarë të Nismës. Madje, ka punësuar edhe ata që mendojnë të bëhen anëtarë të këtij subjekti politik. Vota klieneteliste do t’i sjell kësaj partie 6-8 për qind dhe nuk do ta ketë problem ta kalojë pragun zgjedhor.

AKR-ja apo parti e Kolektivnaja Hajzajstvo (Kooperativa e Bujqësore të Rusisë dhe Shqipërisë së dikurshme) do të hyjë në koalicion parazgjedhor me të gjithë vetëm të mos përjashtohet nga moçali politik dhe biznesor. Nëse shkon e vetme në zgjedhje e për çka nuk besoj, atëherë, më parë do ta kalojnë pragun zgjedhor Boni dhe Klajd e Alternativës, së AKR-së.

Nëse zgjedhjet mbahen brenda gjashtë muajve besoj se edhe Kaçusha, me Shpendin do ta kalojnë pragun zgjedhor dhe se Kaçushën do ta keni deputete, çmim ky i dakorduar për huazimin e emrit dhe strukturave gjigante të kësaj partie.

Për mua do të ketë shumë rëndësi me kënd do të bëjnë koalicion partitë e Luginës së Preshevës…. pasi Hashimi ta ketë bashkuar Luginën, pa ia dhënë as kontejnerët e mbeturinave të Veriut të Kosovës e lëre më tërë Veriun siç po mendojnë skeptikët e Kosovës apo optimistët e Vuçiqit …. Hahahhahahahahahahahaah!

Po e përsëris, nuk besoj se do të ketë zgjedhje mirëpo nëse ato mbahen në këtë afat gjashtëmujor, këto do të ishin rezultatet e përafërta, plus – minus 1,5 për qind margjina e gabimit që lejohet në këto analiza sikur që në Kosovë ligjërisht është e lejuar plagjiatura deri në 69 për qind, jo më shumë sepse, ndryshe do t’ua mohonin autorësinë e një punimi!

Mirëpo, sido që të jetë rezultati, në Kosovë nuk do të ketë ndryshime sepse proceset politike janë kundër ndryshimeve sikur edhe subjektet politike që iu nënshtrohen këtyre proceseve.