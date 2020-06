Pandemia ua humb 45 për qind të qarkullimit bizneseve

Në Administratën Tatimore të Kosovës nuk është arritur të realizohet plani i të hyrave për periudhën janar-maj për shkak të pandemisë Covid-19. ATK-ja për këtë periudhë nuk ka arritur të realizojë planin e të hyrave përreth 45 milionë euro, ndërsa 22 milionë euro ka inkasuar më pak në pesëmujorin e parë të këtij viti krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.

Drejtori i ATK-së, Ilir Murtezaj theksoi në një intervistë për KP, se në periudhën janar-maj kanë inkasuar mjetet tatimore mbi 186 milionë euro, ndërsa ka shënuar rënie në bazë të planit mbi 45 milionë.

Drejtori Murtezaj ka treguar se edhe qarkullimi i bizneseve në kohë pandemie ka shënuar një rënie të theksuar rreth 45 për qind.

“Në këtë pesëmujor ne kemi arritë të inkasojmë mbi 186 milionë euro të hyra tatimore. Të hyra këto të cilat nëse i shohim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, shihet se kem një rënie për diku mbi 22 milionë euro. Ndërsa, me planin kemi një mosrealizim të planit rreth 45 milionë euro. Mirëpo, kjo ndahet në dy etapa, prej 1 janarit deri më 18 mars ose deri në fillim të pandemisë, ATK ka qenë me një performancë të shkëlqyeshme, duke realizuar të hyra për 11.2 përqind më shumë se periudha e njëjtë e vitit 2019 dhe në raport me planin kemi pasur një tejkalim deri më 18 mars për 3.62 përqind. Mirëpo, pandemia përveç që ka ndikuar në shëndetin publik dhe në ekonomi, pa dyshim që edhe në hyrat tatimore ka pasur një refleksion të theksuar”, deklaron Murtezaj.

Drejtori Murtezaj ka treguar edhe të dhënat e deklarimit të qarkullimit nga ana e biznese, i cili theksoi se ka rënie drastike të qarkullimit, që nënkupton, sipas tij edhe rënie të ekonomisë.

Ai thotë se vetëm gjatë muajt prill të vitit 2019 ka pasur një qarkullim të tërësishëm prej 940 milionë euro, ndërsa në prillin e vitit 2020 ka 523 milionë ose 400 milionë euro të hyra më pak të deklaruara.

“Bazuar në raportet zyrtare që bizneset kanë deklaruar për periudhën mars 2020 kemi pasur një rënie të qarkullimit në raport me marsin e vitit 2019 për diku rreth 18 përqind. Ndërsa, për muajin prill kemi një rënie më të theksuar diku 44 përqind, që nënkupton që kemi zvogëlim të qarkullimit nga bizneset, që nënkupton po ashtu edhe rënie të ekonomisë. Sigurisht që kjo pëqind nuk mund të jetë në këtë nivel, por edhe procesi i deklarimit ka qenë më i ulët krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Pra, mund ta konstatojmë se ka një rënie të theksuar të qarkullimit”, thotë ai.

Murtezaj thekson se sektori me më pak qarkullim është sektori i gastronomisë, sektori i transportit dhe magazinimit, dhe ndërtimtaria në nivel mbi 70 përqind rënie, si dhe sektorë të tjerë.