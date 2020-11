Paralajmërohet përfundimi i gjysmë vjetorit të parë më herët se që ishte planifikuar

Gjysmë vjetori i parë i këtij viti shkollor mund të përfundojë më herët se që ishte planifikuar. Këtë e ka paralajmëruar ministri Shëndetësisë, Armend Zemaj, raporton Ekonomia Online.

Zemaj ka thënë se kjo do të bëhet për të lehtësuar situatën me gripin sezonal dhe Covid-19.

Ai ka thënë se për këtë çështje dhe masat e reja do të diskutohet gjatë ditës së hënë.

“Sot do të ulemi pasdite dhe do të shohim për mbarëvajtjen e aktiviteteve shkollore, të shkurrohet gjysmë vjetori i parë, dhe ta lehtësojmë këtë pjesën me gripin sezonal edhe me covid”, ka thënë Zemaj gjatë një aktiviteti ku janë pranuar një sasi e vaksinave kundër gripit sezonal.

Për masa tjera ai ka thënë se do të vazhdojnë me ato të mbylljes pas orë 19:00, në komunat që janë në zonë të kuqe, dhe se vendimet tjera do të jenë varë prej situatës.