Më 14 shkurt, Cineplexx organizon eventin “Valentine’s Day”, ku do të dhurojë një udhëtim në Dubrovnik për një çift.

Për ditën e Shën Valentinit, Cineplexx organizon eventin “Valentine’s Day”, ku në të dy kinematë, të gjithë ata që blejnë bileta mund të bëhen pjesë e lojës shpërblyese për të fituar një udhëtim për çift në Dubrovnik. Biletat për këtë event tashmë kanë dalë në shitje, ndërsa kushdo që shikon film në Cineplexx gjatë asaj dite, mund të bëhet pjesë e kësaj loje shpërblyese.

Top filmat që mund t’i shikoni gjatë këtij eventi janë:

1) I Love Tropoja

Pas suksesit të jashtëzakonshëm të filmit “2 Gisht Mjaltë”, i cili mbetet filmi më i shikuar në Cineplexx, Ermal Mamaqi sjell një komedi të re, me titullin “I Love Tropoja” mbajti premierën , më 6 shkurt në Cineplexx, dhe mbetet filmi më i pëlqyer momentalisht nga audienca jonë.

Filmi flet për një djalë me ambicie të mëdha për jetën, i cili shpreson që së shpejti do të vendoset në pozicionin që meriton në kompaninë ku ai punon, por çuditërisht ndodh e kundërta. Djali e gjen veten aty ku nuk e kishte menduar kurrë, në një qytet verior, në Tropojë, ku duket se shpresa ka vdekur bashkë me botën në mendjen e tij.

2) Birds of Prey

Pas ndarjes nga Joker, Harley Quinn bashkohet me superheroinat Black Canary, Huntress dhe Renee Montoya për të shpëtuar një vajzë të re nga një kriminel i ligë. Filmi vjen me aktoren Margot Robbie, e cila rikthehet në rolin e famshëm të Harley Quinn, ndërsa në role tjera vijnë aktoret Rosie Perez, Mary Elisabeth Winstead, etj.

3) Bad Boys for Life

Dyshja e njohur Will Smith dhe Martin Lawrence u rikthyen së bashku me filmin Bad Boys 3.

Filmi flet për Marcus Burnett, i cili tani është një detektiv policie, dhe Mike Lowery, i cili është në krizë të jetës së tij, duke mos gjetur përmbushje në asgjë, të cilët bashkohen sërish kur një mercenar shqiptar, vëllau i te cilit ata vranë, u premton atyre nje bonus të rëndësishëm.

Përveç këtyre tre filmave, në të dy kinematë po shfaqen edhe filmat familjarë, Playing with Fire dhe Dolittle, që vazhdojnë të jenë përzgjedhjet kryesore të audiencave më të reja.

Për më shumë Cineplexx në bashkëpunim me Raiffeisen Bank Kosova sjell një super ofertë për biletat e këtij filmi. Për çdo biletë që paguani me Gold dhe Bonus Cards, merrni 1 tjetër FALAS.

Biletat për këtë event mund t’i blini çdo ditë prej orës 15:00 në Cineplexx. Më shumë informata rreth filmit mund t’i gjeni në webfaqën e Cineplexx.