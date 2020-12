Përurohet fillimi i punimeve të shkollës së re në Gjonaj të Hasit

Me rastin e fillimit të punimeve për ndërtimin shkollës së re në fshatin Gjonaj të Hasit, kryetari i Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka dhe drejtoresha e Drejtorisë Komunale të Arsimit, Xhemile Thaçi Vezgishi sot kanë vizituar hapësirën ku do të ndërtohet ky objekt shkollor dhe panë nga afër mbarëvajtjen e punimeve, raporton PrizrenPress.

Me këtë rast, Haskuka tha se ky objekt do të përfshijë një sipërfaqe prej 1,808 metër katrorësh dhe se përveç 9 klasave mësimore dhe hapësirave tjera bazike që nevojiten për një mësimdhënie dhe mësimnxënie cilësore, do të posedojë edhe bibliotekë bashkëkohore, kabinete për zhvillimin e lëndëve të biologjisë, kimisë dhe informatikës, nyje sanitare për persona me nevoja të veçanta, si dhe shumë hapësira të tjera.