Sahit F. Osmani

Si nuk pushojnë qelizat e trurit

Rrahjet e zemrës si nuk pushojnë

Gjaku të qarkullojë venave të trupit

Dhe zilia e egër si nuk pushon

Shpirti do të vdiste pa këngë

Dhimbja s’do të jetonte pa dashuri

Në kujtesë nuk do të rronte

As një çast i lumtur nga ti

Plotpushtetshmëria e jote

Natën dhe ditën në një pemë i mban

Edhe kur jeta pa kuptim na rrëshqitka

Ne mbetemi të ngjitur si frute në pemën tonë

Do t’i vjelin dashuritë- fruta

Ata që gishtërinj të ylbertë kanë

Do të pikojnë yjtë e dëshirave

Pleksur ylberit me ngjyrat e dashurisë sonë