Poezi e fuqishme nga Ukshin Hoti

Poezi nga Ukshin Hoti

Ukshin m’kanë quejt prej të vogli, prej të gjallmi,

nana idiomën e pyllit mbi supe ma ngjiti.

Ende nuk ka ndodhë, por kur në varr të visit t’m’kallni,

malësorit rranjën e emrit do ia hiqni.

N’trevat tona kur foshnje kam mbërritë,

si çdo foshnje e kësaj bote një destin për me falë,

m’sundoi shpresa se n’origjinë tamli ish dritë,

m’poshti e vërteta se frika pleqve të mi ende s’u ka dalë.

As n’andrrat e mia, mbushë me zanin e saj të plaktë,

s’ia paska hekë nanës frikën emri që m’ka ngjitë.

Edhe nëse i pjekur vij mes jush, tradhtinë për me matë,

do bahem bishë po t’ndij se m’thërrisni Ukshin.

Nëpër troje ku punën kam hedhë,

emra trimash mbush pagëzimi,

por nuk u mbërrit jeta dhe emri nuk ngjiz dejet.

Emrin e trimit e mban dhe amfibi.

Kemi pas kenë për emra ngatërrestarë të mëdhaj,

dhe unë foshnjë e naiv u paskam zanë besë,

kam besu shku e ardhë, kam besu bir e nanë.

Kur m’thërrisnin Ukshin e merrja për betejë.

Me mu bashkë lindën prej gënjeshtre poetët,

u nxinë që drita t’kthehej në të folmen tuej.

Lindën po me mu prej mashtrimit dëshmorët

që shqipja të mos flitej nga gjuhë e huej.

Se shumësia juej në trishtim të shkurtër

ka pjellë përbri meje krimin e vogël, tradhëtinë e madhe.

E dinit që mes emrash do të zhduknit të flaktët, të urtët,

ata që shquenin tmerrin ndër kang e ndër valle.

Nëse vendimi s’e cakton një SOT për m’u ngritë balte,

në bajgë ku jeni zhytë nuk mund të derdhet qielli.

N’bajgë ku jeni zhytë, ku emri ju kallte,

Ukshin do të jetë për ju një fjalë vreri. /KultPlus.com