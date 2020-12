Ponte Prizreni triumfon ndaj Vëllaznimit

Ponte Prizreni ka shënuar fitore ndaj Vëllaznimit me shifrat 98:82 (21:14, 20:26, 31:12, 26:30), në kuadër të javës së nëntë të Prince Caffe Superligës, njofton FBK-ja.

Skuadra prizrenase e nisi ndeshjen më mirë, duke fituar çerekun e parë 21:14. Megjithatë, në periudhën e dytë, kundërpërgjigjet skuadra mysafire 20:26, duke shkuar në pushim me shifrat 41:40.

Perioda e tretë ishte vendimtare në këtë ndeshje. Ponte tregon fuqinë duke fituar 31:12, derisa rezultati në semafor pas 30 minutash ishte 72:52. 10 minutat ishte vetëm formale (20:26) dhe Ponte Prizreni fitoi me rezultat 98:82.

Të Ponte Prizren u dalluan Xavier Cannefax me 30 pikë, Arti Hajdari me 24 dhe Ty Nichols me 13 pikë e 11 asistime, kurse te Vëllaznimi më i miri ishte Devonte Jackson me 20 pikë e nëntë kërcime.Ponte Prizreni ka gjashtë fitore dhe tri humbje, kurse Vëllaznimi tri fitore dhe gjashtë humbje.