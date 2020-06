Presidenti Thaçi: Ushtria e Kosovës së shpejti në NATO

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, përmes një postimi në profilin e tij zyrtar ka përmendur fazat nëpër të cilat ka kaluar vendi, prej çlirimit e deri në krijimin e ushtrisë.

Kreu i shtetit thotë se për një gjë të tillë duhet nderuar të gjithë ata që sakrifikuan për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës.

Ndërkohë ka thënë se ushtria e Kosovës së shpejti do të jetë pjesë e NATO-së.

“Kosova e fitoi lirinë para 21 viteve. Në ditët e para të lirisë filloi edhe transformimi politik dhe shoqëror i vendit tonë. Me marrëveshje me aleatët tanë dhe NATO-n filloi demilitarizimi dhe transformimi i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Trupat Mbrojtëse të Kosovës. Pas jetësimit të aspiratave për pavarësi, në vitin 2009 e themeluam Forcën e Sigurisë së Kosovës. Në fund të vitit 2018 e themeluam edhe ushtrinë e Kosovës. Rrugëtimi i ushtrisë sonë ishte rrugëtim i lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Nderime dhe respekt për të gjitha gratë dhe burrat që sakrifikuan gjithçka për këtë ditë. Jemi krenarë me ushtrinë e Kosovës, e cila së shpejti do të jetë pjesë e misioneve paqësore të NATO-s kudo nëpër botë.”, ka shkruar ai.