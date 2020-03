PRINDËRVE! Kritiku: Filma që fëmijët mund t’i shohin në shtëpi

Kritiku i kinemasë, Mark Kermode, ka përpiluar një listë me filmat më të mirë për fëmijë, për më tepër gjatë kësaj kohe, kur nuk janë në shkollë.

“Zgjedhjet e mia janë nga animacionet me metrazh të shkurtër e deri te filmat-aksion me metrazh të gjatë; nga filmat pa zë, te klasikët e huaj. Këtu janë edhe disa tituj, që dikush mund të mos i quajë filma për fëmijë. Por, janë filma që fëmijët do të donin t’i shihnin. Lista është përpiluar jo sipas meritave, po sipas datës”, – ka theksuar ai.

Listën e plotë.

1.THE KID (1921)

2.THE ADVENTURES OF PRINCE ACHMED (1926)

3.SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS (1937)

4.THE WIZARD OF OZ (1939)

5.PATHER PANCHALI (1955)

6.THE RED BALLOON (1956)

7.THE 400 BLOWS (1959)

8.MARY POPPINS (1964)

9. KES (1969)

10. DOUGAL AND THE BLUE CAT (1970/72)

11. THE AMAZING MR BLUNDEN (1972)

12.THE STREET (1976)

13.ET: THE EXTRA-TERRESTRIAL (1982)

14.MY NEIGHBOUR TOTORO (1988)

15.THE SECRET GARDEN (1993)

16.LITTLE WOMEN (1994)

17. KIRIKOU AND THE SORCERESS (1998)

18.WHALE RIDER (2002)

19.BEND IT LIKE BECKHAM (2002)

20.THE CAVE OF THE YELLOW DOG (2005)

21.LIKE STARS ON EARTH (2007)

22. WADJDA (2012)

23.QUEEN OF KATWE (2016)

24.THE RED TURTLE (2016)

25.THE BREADWINNER (2017)