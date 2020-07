Prizren: 31 pacientë me Covid-19, 28 në oksigjenoterapi dhe dy në gjendje kritike

Në Spitalin Regjional të Prizrenit deri në këto momente të hospitalizuar janë 64 pacientë, ku prej tyre pozitiv me Covid-19 janë 31 pacientë, ndërsa 33 persona të tjerë janë në pritje të rezultatit të testit por edhe në procedura të testimit.

Në gjendje të rënduar dhe të intubuar janë dy persona të cilët kanë simptoma të koronavirusit, por që ende nuk dihet se a janë të infektuar apo jo pasi që rezultatet e testimit të tyre ende nuk janë bërë të ditura.

Kështu ka deklaruar drejtori i Spitalit Regjional të Prizrenit, Afrim Avdaj i cili për KosovaPress tha se edhe 28 të infektuar që po trajtohen në këtë institucion shëndetësor janë me oksigjenoterapi.

Avdaj tha se nga pacientët e infektuar me Covid-19 ka të moshave të ndryshme, por numri më i madh është i atyre mbi moshën 60-vjeçare.

“Aktualisht i kemi 64 pacientë të hospitalizuar me shenja klinike për Covid-19 pozitiv nga këta 31 janë të konfirmuar me Covid-19 pozitiv, 33 raste janë me shenja klinike të cilëve u janë marrë testet apo janë në pritje të marrjes së testimeve dhe janë akoma në pritje të marrjes së testimeve por që janë me shenja klinike për Covid-19. Nga këta dy i kemi në gjendje të rënduar janë nën ventilimin mekanik janë të intubuar, dhe 28 nga ta janë me oksigjenoterapi…. këta dy pacientë e intubuar nën ventilimin mekanik janë edhe me sëmundje të tjera shoqëruese por fatkeqësisht nga këta dy pacientë nuk i kemi ende rezultatet dhe jemi duke i trajtuar si Covid-19.. nuk janë të konfirmuar u kemi marrë mostrat për testim dhe ende nuk i kemi marr rezultatet”.

Avdaj thotë se edhe dy mjekë dhe një infermiere janë ta infektuar me Covid-19, ndërsa dy mjekë të tjerë dhe katër infermiere janë në vetëizolim.

“Aktualisht i kam dy mjekë të hospitalizuar dhe dy mjekë të tjerë që janë në vetëizolim, fatmirësisht këta dy të fundit janë pa shenja klinike. Nga stafi infermier e kam një infermiere që është në hospitalizim duke u trajtuar dhe 4 të tjerë në vetëizolim… njëri nga ta është i hospitalizuar në repartin infektiv tek ne. Tjetri ka qenë i hospitalizuar tek ne por dhe për shkak të problemeve të tjera është rikthyer në trajtim dhe aktualisht ndodhet në QKUK në Klinikën Infektive”.

Drejtori i Spitalit Regjional të Prizrenit foli edhe rreth kapaciteteve të këtij spitalit.

“I kemi 33 shtretër të ndarë për pacientët me Covid19 në repartin Infektiv. 43 shtretër të tjerë janë gjithashtu të dedikuar për këta pacientë që janë në repartin e Pulmologjisë dhe 20 shtretër të tjerë të pajisura për okaigjenoterapi janë në repartin e Neurologjisë. Kemi kapacitet rreth 94 shtretër që jemi duke funksionuar aktualisht… I kemi në dispozicion edhe 14 shtretër të tjerë në një hapësirë të rinovuar në donacion dhe rreth 74 shtretër të tjerë të dedikuar për këta pacientë”.

Avdaj tutje tregoi se gjatë ditës së sotme nga Ministria e Shëndetësisë dhe SHSKUK janë pajisur me 8 respiratorë të rinj dhe 14 shtretër.

“Ministria e Shëndetësisë dhe SHSKUK na kanë pajisur me tetë respiratorë të rinj dhe ky është lajm i mirë që na bënë të fuqishëm dhe ndjehemi më të relaksuar dhe potencialin prej 11 anesteziologëve që e kemi si spital ta kemi në shërbim të këtyre pacientëve… aktualisht kemi pesë infektologë, kemi 11 anesteziologë , kemi shtatë pulmologë dhe 18 specialistë të tjerë të sëmundjeve të brendshme kemi edhe neurologë.