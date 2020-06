Prizren, dënohen me kusht dy persona që ishin zënë me 1.43 gramë marihuanë

Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Përgjithshëm Penal ka bërë shpalljen e aktgjykimit dënues ndaj të akuzuarve me iniciale R.XH., dhe R.G. nga Prizreni për shkak të veprës penale posedim i paautorizuar i narkotikeve, substancave psikotrope ose analoge, nga neni 269 par.1 të KPRK-së.

Të akuzuarit me iniciale R.XH. dhe R.G. gjykata i ka shpallur fajtor dhe i ka dënuar secilin veç e veç me dënimin me kusht në kohëzgjatje prej 6 muajve i cili dënim nuk do të ekzekutohet në afatin ligjor prej 1 viti si dhe veç e veç dënimi me gjobë në shumën me nga 500 (pesëqind ) euro.