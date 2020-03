Prizren: Dënohet me nga 5 vjet burgim dy persona që vodhën në një pompë

Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Krimeve të Rënda ka bërë shpalljen e aktgjykimit dënues ndaj të akuzuarve me iniciale M.SH., nga fshati Lipovec, Komuna e Gjakovës dhe B.Z. nga fshati Demjan Komuna e Gjakovës për shkak të veprës penale grabitje në bashkëkryerje dhe veprës penale mbajtja në pronësi kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve.

Të akuzuarit me iniciale M.SH. dhe B.Z. gjykata i ka shpallur fajtor dhe i ka dënuar secilin veç e veç me dënimin unik me burgim efektiv në kohëzgjatje prej 5 vjet si dhe veç e veç dënimi me gjobë në shumën me nga 500 (pesëqind) euro.

“Sepse me datën 16.07.2019, rreth orës 04:20 minuta në fshatin Piranë Komuna e Prizrenit, në pikën e karburanteve “Shell”, të akuzuarit me përdorim të forcës dhe të kanosjes me armë e përvetësojnë në mënyrë të kundërligjshëm pasurin e luajtshme e pompës së derivateve “Shell”, në Piranë, në atë mënyrë që të akuzuarit maskohen dhe armatosen dhe me veturë “VW Golf 5”, me targa të vendosura vetëm përpara të vjedhura 07-165-CM nga një automjet tjetër vijnë me shpejtësi të vrullshëm në pikën e karburanteve “Shell” me ç ‘rast i akuzuari i parë me iniciale M.SH. me pistoletë ka hyrë në marketin e kësaj pike dhe nën kërcënim të armës e godet dhe e shtrinë në tokë punëtorin me iniciale J.M. dhe bërtet duke e sharë, ashtu që grabit kasafortën në të cilën ka pasur para në shumën prej 757.000 (shtatëqind e pesëdhjetë e shtatë) euro dhe merr disa pako të cigareve “Winston” , ndërsa i akuzuari i dytë me iniciale B.Z. i cili po ashtu ishte i maskuar drejton pushkën automatike AK 47 duke kërkuara të holla punëtorit me iniciale J.B. i cili gjendej në kabinë dhe pasi i akuzuari i parë me iniciale M.SH. del nga marketi me kasafortë, këta me shpejtësi hynë në veturë dhe nisen në drejtim të Gjakovës duke e dëmtuar pompën e derivateve “Shell” në fshatin Piranë në shumën prej 757.000 (shtatëqind e pesëdhjetë e shtatë) euro” thuhet në komunikatë.