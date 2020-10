Prizren: Dënohet me vetëm 3 mijë euro pronari i kompanisë ku i vdiq punëtori 17-vjeçar

Dy vjet më parë, një 17-vjeçar kishte vdekur në vendin e tij të punës, pas një aksidenti. E për këtë rast, Gjykata Themelore në Prizren ka dënuar pronarin e kompanisë me gjashtë muaj burg, që janë zëvendësuar me 3000 euro gjobë.

Nga Sindikata e Sektorit Privat po kritikojnë vendimet e Gjykatës karshi këtyre rasteve, duke thënë se jeta e punëtorëve nuk po vlerësohet.

Sindikata e Punëtorëve të Sektorit Privat ka kritikuar dënimet që institucionet po ua vënë kompanive

Dy vite më parë një 17 vjeçar vdiq në vendin e tij të punës në Prizren.

I njëjti u raportua se punonte për të siguruar mbijetesën.

Pasi që dyshohej se kompania kishte rrezikuar sigurinë në vend të punës, me këtë rast është marrë edhe Gjykata Themelore në Prizren.

E ky institucion për shkak të veprës penale asgjësim, dëmtim ose heqje e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikim i sigurisë në vendin e punës, ka dënuar kompaninë.

E dënimi me burg është zëvendësuar me dënim me gjobë, me shumë prej 3000 eurosh.

Këto zhvillime nuk i kanë komentuar familjarët e të miturit, të cilët thanë se ky rast nuk ka nevojë të rikthehet.

Por avokati mbrojtës i kompanisë “Satstyro”, Bestar Kolgeci ka thënë se familja që nga fillimi nuk dëshironin ta ndjekin penalisht kompaninë.

Sipas Kolgecit ka qenë kërkesë e të pandehurit që dënimi të shndërrohet në dënim me gjobë.

Por sipas Sindikatës së Sektorit Privat, dënimet e tilla po e ulin vlerën e jetës së njerëzve.

Ndërkohë për këtë rast Inspektorati i Punës pati dënuar kompaninë me dymijë euro gjobë.

Vetëm gjatë këtij viti 10 persona kanë vdekur në vend të punës.